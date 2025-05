Passerella e gol spettacolari, Pisa-Sudtirol termina 3-3

Pisa, 9 maggio 2025 – Prima passerella per il Pisa dopo la promozione in Serie A. La squadra nerazzurra è scesa in campo davanti al proprio pubblico (dopo la festa, e il giorno prima della cerimonia), per la sfida al Sudtirol. Altoatesini che hanno riservato un pasillo de honor alla squadra di Inzaghi (squalificato, in panchina in occasione il vice D’Angelo). Una partita che, nonostante i cambi di formazione e una concentrazione non abituale da parte dei nerazzurri, termina sul 3-3, grazie a due perle di Sernicola e Rus. “Ce ne andiamo in Serie A” canta il pubblico dell’Arena. Resta solo una passerella adesso.

Cronaca

Caldo, di giubilo, l’ambiente dell’Arena, mentre sul campo, presumibilmente, i ritmi sono più blandi. Il Pisa mette in campo una formazione totalmente inedita, a partire dal portiere Loria. Il Sudtirol tenta subito qualche ripartenza in contropiede, ma Canestrelli nei primi minuti non fa passare niente. Al nono minuto ottima chiusura di Castellini, alla prima da titolare, su Merkaj, in un’azione fermata poi per fuorigioco. Prima conclusione dei nerazzurri al decimo minuto: buon recupero di Vignato sulla trequarti offensivo che serve Lind, scarico per Touré: il tiro di destro è parato da Adamonis in calcio d’angolo. Tre minuti dopo ci prova Morutan dalla distanza, ma il tiro è centrale. Al ventesimo minuto la concentrazione si sposta sugli spalti: una coreografia lunga tutta la Curva e la gradinata. Striscioni orizzontali neri e azzurri: “Questa è per tutti noi, per chi ci ha lasciato, per chi l’ha vissuta e per chi la vivrà. Grazie ragazzi. Il sogno della città diventa realtà” la frase che campeggia negli striscioni. Nel mentre dello spettacolo, a portarsi in vantaggio è il Sudtirol, grazie a un gol di Mallamo. Dopo due minuti si fa vedere il Pisa, prima Vignato ci prova dal limite, con Adamonis che para, poi Lind con il destro calcia fuori un pallone servito in profondità. Al 35esimo Cosso decreta un calcio di rigore per il Sudtirol. Fallo di Hojholt su Mallamo. Gori spiazza Loria e segna. Polemiche per l’esultanza del numero 9, che guarda la curva nord. I compagni chiedono scusa per lui. Dimezza subito le distanze il Pisa: Vignato calcia dalla distanza, Adamonis respinge, ma Lind si fa trovare pronto, e di testa mette in rete il pallone. Un minuto dopo ci prova Solbakken, ma il tiro è parato. L’esultanza di Gori ha rivitalizzato la squadra di casa, colpita nell’orgoglio.

Alla ripresa il Pisa inserisce Piccinini al posto di Hojholt. Il Pisa pate in possesso, gestendo il pallone e cercando la rete del pareggio. Il primo squillo della seconda frazione è del Sudtirol, con un colpo di testa in mischia da calcio d’angolo parato da Loria, che si mette in mostra con un intervento dalla grande agilità. Dopo il triplice cambio del Pisa, i nerazzurri incassano la terza rete, segnata Pietrangeli bravo a battere Loria sottomisura. Il Pisa vuole reagire. Al 71esimo Cosso prima un calcio di rigore per fallo subito da Piccinini, poi dopo revisione al var viene verificato come il fallo sia stato commesso fuori area. La punizione di Arena è respinta dalla barriera. Al 75esimo Piccinini sfiora la porta dopo un tiro di testa su cross di Sernicola dalla sinistra. Proprio il numero 66 due minuti dopo trova il gol, ed è stupendo: finta dalla sinistra a rientrare sul destro. Il tiro trova l’incrocio dei pali lontano. Prima rete in nerazzurro per lui. Inzaghi come ultimo cambio concede l’esordio tra i protagonisti al giovane della Primavera Ferrari. Al primo minuto di recupero Canestrelli di testa spedisce alto. Ma la rete del pareggio arriva un minuto dopo: Rus spedisce all’incrocio uno splendido tiro su calcio di punizione dai venticinque metri.

Tabellino

PISA (3-4-2-1): Loria; Rus, Canestrelli, Castellini; Touré (Ferrari 85’), Solbakken, Hojholt (Piccinini 46’), Sussi (Sernicola 65’); Morutan (Arena 65’), Vignato (Meister 65’); Lind. Allenatore: Inzaghi (squalificato, D’Angelo in panchina.

A disposizione: Nicolas, Angori, Caracciolo, Tramoni, Abildgaard, Calabresi, Bonfanti.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Veseli, Martini (Tait 83’, Belardinelli, Mallamo (Pyyhtia 59’), S,Davi (F.Davi 83’); Merkaj (Casiraghi 83’), Gori (Odogwu 73’). Allenatore: Castori,

A disposizione: Poluzzi, Lamanna, Vergani, Testa, Halili, Praszelik.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Reti: Mallamo (S) 21’, Gori (S) 36’, Lind (P) 39’, Pietrangeli (S) 67’, Sernicola (P) 77’, Rus (P) 93’.

Note: Ammoniti Martini (S) 56’, Morutan (P) 58’, Rus (P) 69’, Meister (P) 85’, Pyyhtia (S) 92’.

Spettatori: 10.378.

Recupero 1′ pt, 5’ st.