Ritorno al futuro. Il "ponte" sui social

Non soltanto la prima squadra che scende in campo settimanalmente: anche tutto il resto delle componenti che contribuiscono a completare la realtà nerazzurra sono sbarcate in un mondo del tutto nuovo. La Serie A attuale rappresenta una novità assoluta per tutti i sostenitori dello Sporting Club: sia quelli che fino a 34 anni fa erano "abituati" a vedere le maglie nerazzurre imperversare sul terreno di gioco sfidando i giganti nostrani infarciti di campioni del calibro mondiale, sia le generazioni più giovani, quelle che hanno visto il Pisa stentare e soffrire nei campi più improbabili in giro per lo stivale.

Proprio per questo motivo il ritorno della nostra squadra del cuore sul palcoscenico calcistico nazionale più importante è stato interpretato dall’ufficio stampa del club come una sorta di "ritorno al futuro". Un concetto che il responsabile dei social media della società, il talentuoso Francesco Cecchi, ha tradotto in una serie di poster dai marcati richiami alla fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, pubblicati come tappe di avvicinamento alle sfide disputate contro Atalanta, Roma e Udinese.

"La scelta non è casuale: il Pisa manca dalla Serie A dal 1991, e l’obiettivo è creare un ponte con quegli anni – ha spiegato Cecchi -. Per i tifosi più grandi, riattivando ricordi ed emozioni di quel periodo; per i più giovani, offrendo un’occasione per scoprire quell’epoca e sentirla più vicina. Anche il momento della pubblicazione segue questa logica: le locandine non escono il giorno della partita come semplici matchday poster, ma all’inizio della settimana, diventando un vero strumento per annunciare la vendita dei biglietti e ricreare quell’attesa che negli anni ’90 si viveva vedendo i poster affissi in città".

