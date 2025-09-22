Rosa al completo tranne che per Stengs : "Credo che l’infortunio sia stato grave"

La partita di Napoli apre una settimana nel quale il Pisa scenderà in campo ogni tre giorni. Per questo motivo è lecito pensare che Alberto Gilardino possa attingere quasi alla totalità della propria rosa. Una rosa al completo, al netto di Stengs, per il quale sale l’attesa per l’esito degli esami ai quali si è sottoposto in seguito al problema all’adduttore accusato nell’allenamento di venerdì. "Credo che l’infortunio sia stato grave" ha detto l’allenatore in conferenza stampa. Da quanto filtra, nella migliore delle ipotesi l’olandese potrebbe star fuori dalle due alle quattro settimane, portandolo così nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Oltre a lui, non si è allenato Denoon sabato, ma le condizioni non preoccupano.

Al "Maradona" per il Pisa c’è il dubbio tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2. Nel caso dovesse avvenire il cambio tattico, potrebbe esserci l’inserimento di una mezzala come Akinsanmiro (considerando che Marin riprenderà il proprio posto in mediana al fianco del confermatissimo Aebischer) e in attacco o le due punte, con Meister e Nzola assieme, una soluzione valutata dallo staff tecnico, come ammesso dallo stesso allenatore, oppure anche la scelta di schierare un centravanti affiancato da una seconda punta come Tramoni, Moreo o – più probabilmente a partita in corso – Lorran. Nel caso dovesse confermarsi il 3-4-2-1, i ballottaggi riguardano il centrale di difesa di sinistra, dove Bonfanti è favorito su Lusuardi per completare la linea con Canestrelli e Caracciolo (Semper in porta). Nella linea di centrocampo, oltre alla coppia centrale, sulla destra sarà schierato Touré, mentre sulla corsia opposta Leris, subentrato bene nel secondo tempo contro l’Udinese, potrebbe scendere in campo dal primo minuto a discapito di Angori. Sulla trequarti i dubbi.

L’infortunio di Stengs aumenta le chance della conferma del tandem Tramoni-Moreo. Lorran, se sarà utilizzato, entrerà a gara in corso, mentre Cuadrado al momento è visto maggiormente come esterno di centrocampo, come confermato dall’allenatore. Non è scartare la presenza dal primo minuto sulla trequarti, come accaduto la settimana scorsa, di Nzola. Gilardino ha voluto proprio porre l’angolano al centro dell’attenzione: "Deve trascinarci. Tutta Pisa confida molto in lui. Abbiamo bisogno anche se sta al 60, 70%". Resta così da capire se lo vedremo assieme a Meister, o al posto di Meister.

Lorenzo Vero