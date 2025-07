Rosa corposa: la piccola diaspora. Chi resterà e chi farà le valigie

di Lorenzo Vero

Sono attualmente quarantaquattro i calciatori sotto contratto con il Pisa. Troppi. Decisamente troppi per essere a disposizione di Gilardino in vista della stagione di Serie A (che ammette una lista di venticinque elementi). Il lavoro dei direttori Vaira e Corrado sarà così sì volto alle entrate, ma anche alle uscite. Una piccola diaspora, soprattutto da parte dei giocatori che sono rientrati dal prestito. Partiamo dalla porta: a prendere il posto di vice-Semper dopo la partenza di Nicolas l’intenzione del club è quella di acquistare un nuovo portiere. Così Loria, Guadagno, Vukovic e Livieri si contenderanno il posto di terzo. Loria, dopo un anno passato in panchina (una presenza) a ventisei anni potrebbe far richiesta di giocare e chiedere il prestito, dal quale sono rientrati gli altri. Per quanto riguarda la difesa, sicuri partenti Sussi (sul quale c’è l’interesse del Trento), Beghetto (elemento mai visto in nerazzurro), Primasso e Beruatto, rientrato alla base dopo la scelta di andare in prestito alla Sampdoria. Coppola, alle prese con la riabilitazione, rimarrà in rosa per giocarsi le sue carte, mentre per Sapola è possibile un prestito per accumulare esperienza.

Per quanto riguarda le entrate, bloccata la trattativa per G.Bonfanti, con Juric che vuole prima valutarlo con i suoi occhi. Occhio anche a Calabresi e Rus: saranno valutati da Gilardino, ma nuovi arrivi dal mercato potrebbe chiudergli ulteriormente lo spazio. Da capire anche Esteves se, dopo un anno ai box, non possa essere ceduto in prestito per trovare più spazio o si giocherà le sue carte in Serie A. A centrocampo lasceranno con certezza Leoncini, Trdan, Sala, Bassanini e Jevsenak, che dovrebbero tutti tornare in prestito. Passando alle questioni offensive, Vignato non dovrebbe far parte del progetto e chissà se verrà convocato per il ritiro di Morgex oppure lasciato con la Primavera a Casciana Terme. Sappiamo come Gilardino ami giocare con una seconda punta ad agire dietro un centravanti. Con un calciatore offensivo in meno rispetto a quanto previsto da Inzaghi. Raychev, Susso Bamba, Giani, Pavanello Durmush e Dubickas non faranno parte della lista quando sarà il momento della consegna in Lega, mentre Arena è chiamato a giocarsi le sue carte, anche se aumentano le possibilità di un prestito in Serie B. Grandi dubbi anche sulla permanenza dello "squalo" Bonfanti, destinato a sua volta a rimanere in Cadetteria al netto di non sorprendere il mister, anche se la società sta cercando un attaccante esperto da alternare con Lind. Chi è sicuro della presenza, oltre ovviamente a Tramoni, è Meister, il cui prestito è stato allungato. Al momento difficile immaginarsi l’idea di Gilardino riguardo la collocazione tattica di Moreo, che questa Serie A se l’è guadagnata da vero leader.