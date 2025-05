San Giuliano festeggia la promozione in Eccellenza dopo la vittoria nei playoff

di Lorenzo Vero

Grande festa in casa San Giuliano. La formazione nerazzurra ha conquistato la promozione in Eccellenza. Lo ha fatto vincendo battendo la Larcianese nella finale regionale dei playoff di Promozione, disputata sul campo neutro di Agliana nel pomeriggio di ieri. Come in tutte le finali – non importa la categoria – la posta in palio è sempre immensa, e così le partite vengono sbloccate grazie a un episodio. È anche questo il caso.

Gli spalti sono pieni, con i tifosi pronti a festeggiare per l’eventuale supporto della propria squadra. La partita si sblocca presto, al quindicesimo minuto, grazie alla perla di uno dei più giovani in campo, il classe 2006 Doveri. Il diciannovenne pesca l’incrocio dei pali con un tiro violentissimo scagliato da fuori area. A questo punto la Larcianese prova in tutti i modi a pareggiare, soprattutto con Ba e con Marianelli, che colpisce la traversa in chiusura del primo tempo, ma senza esito.

Al triplice fischio scoppia la gioia del pubblico nerazzurro, a festeggiamento della promozione conquistata dalla squadra di mister Roventini e mister Cordoni. "Semplicemente eccellenti" scrive la società sul proprio profilo Facebook. Per il San Giuliano si tratta di un risultato storico, una doppia promozione che ha permesso al club di passare in due anni dai campi della Prima Categoria a quelli dell’Eccellenza. Una stagione straordinaria, giocata da neopromossa, che ha visto i nerazzurri vincere i playoff dopo aver concluso il girone al quarto posto in classifica con 53 punti conquistati in 30 giornate, figli di 15 vittorie, 8 pareggi e solo 7 sconfitte. Inoltre, in Coppa Toscana Promozione i nerazzurri si sono dovuti arrendere solamente in finale, persa contro il Sansovino ai calci di rigore sul campo neutro del "Bozzi" di Firenze.

Una gioia immensa per tutto il Comune, come dimostrato dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, che ai nostri microfoni ha dichiarato: "Provo grande soddisfazione per la doppia promozione del San Giuliano. Sono passati in appena due anni dalla Prima categoria all’Eccellenza. Questa è la dimostrazione del gran lavoro fatto dalla società, dagli allenatori, tutti del territorio, e dalla squadra nel corso degli anni. Adesso, per il futuro del calcio di San Giuliano Terme si prospetta un campionato importante, con le migliori squadre di livello regionale. Auguro grandi risultati alla squadra anche negli anni a venire".