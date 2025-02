Scatta la gran volata per il vertice. Per il Pisa il calendario è tosto

Comincia la marcia decisiva alla Serie A con le ultime undici giornate di campionato. La sfida nella sfida prende il via con il confronto incrociato delle prossime due gare, nelle quali i nerazzurri saranno ospiti prima del Sassuolo e poi dello Spezia, ma la lotta è anche dietro, specialmente con Catanzaro e Cremonese, se non anche la Juve Stabia, pronte a regalare battaglia.

Il Sassuolo deve mantenere il primato e archiviare la pratica Serie A il prima possibile, i nerazzurri si devono lasciare alle spalle lo Spezia, mentre i liguri devono provare ad accorciare sul Pisa e guardarsi anche dietro, perché il vantaggio sulla quarta classificata, di otto punti, non è sufficiente per non far disputare i playoff. Tra le prime cinque classificate il Sassuolo ha, sulla carta, uno dei calendari più complessi. Oltre ai nerazzurri infatti i neroverdi devono affrontare una serie di squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere o in piena zona playoff, prima di affrontare, nelle ultime due giornate, Cremonese e Catanzaro.

Complesso anche il calendario dei nerazzurri. Dopo il doppio scontro al vertice di questi due turni, la formazione allenata di Inzaghi ha la Cremonese in Casa alla 34sima giornata, oltre ad alcune gare-trappola. Alla trentunesima spicca la sfida al Cosenza, da sempre ostico. Solo quattro i turni in casa per Inzaghi nelle ultime undici giornate, che dovranno giocare ben sette partite in trasferta.

Il calendario più semplice è quello dello Spezia. Solo due scontri diretti di alta quota contro Pisa e Cremonese, entrambi in casa. Sei le partite tra le mura amiche, che potrebbero diventare un valore aggiunto. Nella lotta ai playoff invece il Catanzaro ha il calendario più semplice. All’ultimo turno i giallorossi affronteranno il Sassuolo fuori casa, prima ancora però, alla ventinovesima giornata, saranno ospiti della Cremonese, ma occhi anche ad alcune gare trappola.

Infernale invece il calendario della Cremonese. I grigiorossi hanno il peggior calendario di tutti, dovendo affrontare in serie tutte le migliori squadre del torneo. Si comincia alla ventinovesima contro il Catanzaro, poi la Juve Stabia alla trentatreesima, il Pisa alla trentaquattresima e, infine, si chiude con Sassuolo e Spezia alle ultime due giornate. Come se non bastasse, ci sono anche difficilissime gare contro Cittadella e Sampdoria, invischiate nella lotta per non retrocedere.

Tra i turni da segnare in rosso di sicuro il ventinovesimo con Spezia-Pisa e Cremonese-Catanzaro, così come l’ultimo con Sassuolo-Catanzaro e Spezia-Cremonese.