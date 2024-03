"Scortiamo la squadra"

"In occasione della partita Pisa-Ternana la Curva Nord si ritroverà alle ore 14 presso l’AC Hotel per accompagnare la squadra allo stadio e far sentire ai giocatori tutto il calore e il sostegno della tifoseria". Firmato Curva Nord. Un messaggio semplice, chiaro, diretto. Anche in occasione della partita contro la Ternana, la parte della tifoseria più calda del Pisa non farà rientro all’Arena. Non accolta la richiesta del presidente Giuseppe Corrado, che nella conferenza stampa di mercoledì aveva dichiarato di aver capito, anzi compreso e condiviso le ragioni che hanno portato allo sciopero casalingo, avviato il 27 gennaio. "Ho sempre apprezzato la coerenza dei tifosi, ma non venire allo stadio arreca un danno alla società e alla squadra. Abbiamo bisogno che lo stadio torni a creare quel clima che conosciamo" furono le parole del presidente nerazzurro, che non hanno appunto smosso la posizione della Curva, che tornerà solamente una volta completati i lavori di ristrutturazione e ampliamento di capienza (e gli indizi porterebbero come data del previsto rientro dovrebbe quella 1° aprile, per la partita contro il Palermo). Nonostante ciò, come già accaduto in precedenza, il sostegno verso la squadra sarà mostrato, in un’altra maniera.

Contro il Modena furono fatti scoppiare dei fuochi d’artificio, contro la Ternana invece la squadra sarà "scortata" dai tifosi, come conclude il comunicato: "Si invita pertanto tutti a presentarsi all’appuntamento con motorini, scooter e colori neroazzurri addosso, e prendere parte al corteo". Un aiuto importante, ma che porterà comunque la squadra a non beneficiare durante la gara dell’aiuto, dimostratosi invece fondamentale nelle partite in trasferta, dove infatti il rendimento aver visto il Pisa collezionare sei punti in più rispetto all’Arena.

Lorenzo Vero