Senti chi parla. "Fisicamente primi». Parola di Conte

Fisicità e atletismo. Queste due caratteristiche messe in campo dal Pisa in queste prime quattro giornate di campionato di Serie A. Lo ha confermato anche l’allenatore campione d’Italia in carica, Antonio Conte al termine della partita a Sky Sport: "Abbiamo giocato contro una squadra che fisicamente è prima in tutto. Ciò significa che sono forti. Sono primi in tutte le statistiche atletiche: nel momento in cui lasci campo aperto diventa difficile con questi giocatori". Una dichiarazione alla quale il presidente nerazzurro, Giuseppe Corrado, ha risposto ai microfoni di Napoli Network all’indomani della gara: "La nostra idea era chiara: doveva essere una squadra adatta fisicamente ad un campionato che è sempre più fisico. La classifica non ci sorride, ma va detto che abbiamo affrontato solo squadre che si trovano attualmente nella parte sinistra della classifica, compagini importanti come Atalanta, Napoli e Roma". "Con Atalanta ed Udinese – ha aggiunto – siamo la squadra più fisica del campionato, abbiamo scelto i giocatori con quelle caratteristiche. Avevamo messo in preventivo di fare pochi punti nell’avvio di stagione. Il campionato deve ancora entrare nel vivo, speriamo che in futuro gli episodi inizino a girare anche dalla nostra parte". Insomma, una scelta oculata quella nerazzurra, sull’onda lunga di quanto mostrato la scorsa stagione nella gestione Inzaghi. Gioco in verticale e passaggi lunghi, questa l’idea tattica di Gilardino, che ha ridotto al minimo il possesso palla (il Pisa è una delle rose che palleggia meno in campionato). Un gioco che si sviluppa molto sugli esterni, alla ricerca del pallone in mezzo. Ma una grande attenzione anche ai calci da fermo. D’altronde, il Pisa è una delle squadre più alte al mondo. Precisamente la quindicesima, con 186centimetri di media (e pensare che contro il Napoli non c’era nemmeno Touré). Solamente il Lecce, l’Atalanta e il Cagliari, che è la più alta del mondo, hanno un dato superiore.

Lorenzo Vero