Senza paura. E il Pisa si prende gli applausi. Conte la vince ma suda: nerazzurri mai domi

Avanti con Gilmour gli Azzurri sono ripresi da Nzola. Poi Spinazzola e Lucca in gol, ma Lorran la riapre. E alla fine il Napoli trema

di SAVERIO BARGAGNA
23 settembre 2025
Il primo comandamento è rispettato: "Non avere paura". Sotto il Vesuvio il Pisa non vacilla anche se cede alla qualità della capolista che stacca tutti in vetta e se ne va in solitaria in questa calda serata d’autunno. Ma ciò che appare sulla carta scontato non lo è affatto sul rettangolo di gioco laddove i nerazzurri non demeritano affatto. Anzi, avrebbero anche di che recriminare – soprattutto nel primo tempo – per un rigore reclamato e "tolto" dal Var determinato da un fallo di mano di Leris a cui si sommano altre diverse occasioni interessanti persino nel finale.

Il Pisa ha preparato bene la partita affidandosi ad un 3-5-2 abbottonato, ma comunque non rinunciatario. Con Touré rimasto in città per motivi personali, Gilardino ne cambia altri tre: fuori Tramoni, Angori e Meister, a centrocampo è Akinsanmiro a prendere il posto del talento della Corsica. Eppure fra fisicità e organizzazione il Pisa non trema di fronte ai campioni d’Italia che non trovano ritmo e idee. Così i nerazzurri si affidano anche a diverse sortite offensive che maturano sull’asse della fisicità più che su quello della manovra diventando non più sortite ma costanti.

Il Napoli gioca di mestiere: Elmas segna, ma Hojlund è partito per pochi centimetri in fuorigioco. Avvisaglia per il gol buono: al 39esimo è lo scozzese Gilmour a sbloccarla. Anche qui il Destino non è benevolo. La deviazione di Canestrelli sul tiro del suddito di Carlo III è decisiva per mettere fuori causa Semper. Il Pisa comunque chiude il primo tempo in proiezione offensiva, quanto basta per continuare a sperare.

E infatti nella ripresa i nerazzurri legittimano quanto di buono fatto. Il Napoli fa poco e il Pisa la riprende. Tiro di Lusuardi su calcio d’angolo, tap-in di Canestrelli e mani di Beukema. Dal dischetto Nzola pareggia i conti. Conte non ci sta: mette dentro i titolarissimi (Anguissa e Lobotka) a centrocampo e accelera. Marin e soci alzano il muro, ma dopo quindici minuti il fortino crolla. Il 2-1 di Spinazzola piega le mani a Semper, ma non lo spirito guerriero della compagine di Gilardino.

Il Napoli però spinge ancora: ecco lLucca e l’ex nerazzurro di potenza spacca la porta per il 3-1 che sembra chiudere il match. Ma il Pisa ha ancora coraggio e forza. Tramoni si mangia un gol, il giovane brasiliano Lorran – entrato da pochissimi minuti, al debutto assoluto – invece non sbaglia. Ecco il 3-2: giochi riaperti. Nel recupero occasionissima per Angori: paratona di Meret anche se l’esterno è pizzicato in fuorigioco.

Finisce 3-2 e davvero viene da pensare... “peccato”. Perché alla fine – se proprio vogliamo dirla tutta, a conti fatti – chi ha avuto più paura (stavolta) è stato proprio il Napoli dei campionissimi. Al Pisa zero punti, ma tanti applausi.

