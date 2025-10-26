Senza riposo. Ieri mattina già tornati al lavoro

Il fatto che il Pisa sia sceso in campo nell’ottava giornata di Serie A nell’anticipo del venerdì, e che nella nona, quella del primo turno infrasettimanale del campionato, lo farà nel posticipo del giovedì, permette agli uomini di Gilardino di poter distribuire il lavoro come in una "settimana tipo". Certo, c’è anche da tener di conto della sfida in trasferta contro il Torino, che sarà domenica e quindi molto ravvicinata a quella con i biancocelesti.

Insomma, dopo essere rientrati in tarda notte da Milano subito dopo la partita, ieri mattina i nerazzurri sono immediatamente scesi in campo agli ordini del mister e del suo staff per svolgere la consueta seduta di lavoro post-partita; quindi, con un defaticante per chi è sceso in campo al "Meazza" e una seduta normale per gli altri. Quindi, i calciatori nerazzurri avranno modo di ricaricare le pile fino a lunedì. Infatti, Gilardino ha deciso di concedere la domenica libera ai propri ragazzi. Al centro sportivo di San Piero a Grado il Pisa avrà a disposizione tre sedute di allenamento per prepararsi alla gara contro la Lazio di Maurizio Sarri. Come dichiarato prima della gara di San Siro, dati gli impegni ravvicinati l’allenatore dovrà attingere dalla profondità della propria rosa. Fortunatamente – facendo i debiti scongiuri – al momento oltre ai noti Stengs, Esteves e Lusuardi, non risultano ulteriori affaticamenti tra le fila dei nerazzurri, così che per quanto riguarda gli altri Gilardino potrà continuare a lavorare con il gruppo al completo.

L. V.