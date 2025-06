Serie A: Cambiamenti in panchina e calciomercato in fermento

Non si ferma mai la Serie A, non si ferma mai il calciomercato. Nel mezzo delle vacanze, della sosta per le nazionali per molti giocatori, sta andando delineandosi il mosaico degli allenatori. In questa settimana sono già stati sciolti vari nodi rispetto a molte panchine: il Napoli ha confermato Conte, il Milan ha ufficializzato il ritorno, a quindici anni di distanza, di Allegri, Gasperini ha salutato l’Atalanta, pronto a firmare il proprio contratto con la Roma. Punto interrogativo, dopo i cinque gol presi nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, per Simone Inzaghi all’Inter, ma anche per la Juventus (Marco Silva il nuovo nome in caso di decisione di cambio di guida tecnica). Tornando ai discorsi di maggiore competenza per il Pisa (fa ancora un certo effetto associare la squadra nerazzurra associate alle grandi del calcio italiano, ma adesso lo è anche lei), atteso in settimana l’incontro tra Zanetti e il Verona, mentre Vanoli sta chiarendo con il Torino. Grosso è saldo sulla panchina del Sassuolo. Negli ultimi sette giorni è arrivata la conferma anche di Chivu al Parma, avendo firmato un rinnovo di contratto di due anni. Runjaic proseguirà la propria avventura con l’Udinese, così come Vieira al Genoa. Il Pisa osserva e attende di mettere la propria tassella. Intanto, dalla giornata di ieri si è aperta la finestra di calciomercato per quanto riguarda le squadre già partecipanti alla Serie A. Una finestra di dieci giorni voluta dalla FIFA, soprattutto per permettere alle squadre partecipanti al prossimo mondiale per club (tra le italiane l’Inter e la Juventus) di effettuare eventuali movimenti di mercato.

Il calciatore incrementa la presenza di rumeni in Serie A, già rinforzata dalla promozione di Marin, Rus, e con Morutan per il quale il Pisa sta trattando con l’Ankaragucu. Dieci giorni, poi andranno avanti le trattative. Il primo luglio, invece, si aprirà la finestra di calciomercato aperta a tutti, che terminerà due mesi esatti dopo, il primo settembre alle ore 20. Ora che l’organico del campionato è completo, possiamo dire che è davvero iniziato il conto alla rovescia.

Lorenzo Vero