Settore giovanile Pisa, weekend tra luci e ombre

Pisa, 17 febbraio 2025 - Fine settimana agrodolce per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con risultati altalenanti tra i campionati maschili e femminili. Spicca il tris di successi ottenuti dalle formazioni delle ragazze, mentre tra i più giovani si registrano due derby contro l’Empoli chiusi senza vittorie e una nuova pesante battuta d’arresto per la Primavera.

La Primavera. Prosegue infatti il momento difficile per la squadra di mister Innocenti, travolta 5-1 in trasferta dal Napoli, seconda forza del campionato Primavera 2. I nerazzurri, passati inizialmente in vantaggio grazie al gol di Novak, hanno subito la rimonta partenopea e chiuso il match in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Lovo. Per il Pisa si tratta del settimo match consecutivo senza vittorie, con la classifica che ora vede i giovani nerazzurri scivolati al tredicesimo posto.

Under Maschili. Doppio pareggio a reti bianche invece per le formazioni Under 16 e Under 15, entrambe impegnate in casa contro il Cesena. Due sfide equilibrate, in cui i nerazzurri hanno tenuto bene il campo senza però riuscire a trovare la via del gol. Nel derby toscano contro l’Empoli, l’Under 14 è stata sconfitta per 3-0 tra le mura amiche, mentre l’Under 13 ha strappato un buon 0-0 al termine di un match combattuto.

Under femminili. Decisamente più positivo il bilancio delle formazioni femminili. La Juniores ha conquistato una vittoria importante sul campo del Blues Pietrasanta, imponendosi 2-1 in trasferta. Successo largo per l’Under 12, che ha travolto il Bellaria con un netto 8-0. Divertente e ricco di gol anche il confronto dei Pulcini, che hanno superato l’Oltrera con il punteggio di 6-4. Sconfitta di misura, invece, per l’Under 17, battuta 2-1 dal Cesena.