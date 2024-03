Sfida alla Ternana: vietato sbagliare. Una rosa di grande abbondanza

Considerando la classifica e il momento, la partita contro la Ternana sarà fondamentale per il Pisa per avvicinare in maniera drastica, quasi decisiva, la salvezza. Nelle ultime stagioni, la quota per evitare i playout è stata di 45 punti (2020/21), 42 (2021/22) e (2022/23). Così, tre punti contro i rossoverdi, attualmente sedicesimi a 29 punti permetterebbero ai nerazzurri di salire a 37, che con nove partite rimaste sarebbero un ottimo punto risultato, anche per continuare a inseguire il principale obiettivo stagionale: i playoff, aritmeticamente molto abbordabili. Nerazzurri chiamati a inseguire anche una seconda vittoria consecutiva che manca ormai da febbraio 2023. Vietato sbagliare. E Aquilani per farlo avrà una grande abbondanza di scelta. Saranno indisponibili solamente Matteo Tramoni (il cui rientro si avvicina sempre più), Barberis, che rivedrà il campo a metà della prossima stagione e Torregrossa. Nessuno squalificato. Poche volte in stagione l’allenatore nerazzurro ha potuto godere di una vasta varietà di scelte. Difficilmente però vedremo un Pisa discostato da quel 3-4-2-1, risultato essere il modulo adattato per questa rosa, anche se con molta probabilità vedremo la ventinovesima formazione titolare diversa in altrettante partite. Con un Loria che ha dimostrato di avere le spalle abbastanza larghe per sostenere la porta nerazzurra, e un terzetto difensivo che al momento appare insostituibile, a centrocampo Miguel Veloso, rimasto in panchina al "Tombolato", potrebbe ritrovare spazio al fianco di Marin. Oltre al portoghese, anche Valoti, al rientro dopo l’espulsione rimediata contro il Modena, potrebbe tornare dal primo minuto. Elementi di qualità, che alzerebbero però l’età media della formazione schierata nell’ultima gara, come evidenziato su queste pagine giovedì.

In realtà, il numero 27 si troverà in ballottaggio con Arena, sei volte titolare nelle ultime dieci, Mlakar, sostituito al quarantacinquesimo a Cittadella, Touré, oramai elemento imprescindibile in rosa, e D’Alessandro. Il 77 è tornato in campo nell’ultima gara dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori tutto febbraio, giocando sette minuti più recupero nell’ultima gara. Il suo rientro sarà fondamentale per Aquilani, che può schierarlo sia nei due trequartisti, permettendogli di avvicinarsi maggiormente alla porta, che esterno a tutta fascia (nonostante al momento sia difficile prescindere da Barbieri ed Esteves). Un Pisa che può cambiare interpreti, ma non stile. "All’Arena al primo passaggio indietro si sente brusio, ma questo è il nostro modo di giocare, e continuerà a esserlo" ha specificato Corrado. Per sciogliere ulteriori dubbi, però, ci rimettiamo alle parole di Aquilani, al ritorno in conferenza stampa.

Lorenzo Vero