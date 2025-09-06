SFIDE INTERNAZIONALI. Gli impegni dei nerazzurri

Sono sette i calciatori convocati dalle rispettive selezioni. Nella giornata di giovedì, quarantacinque i minuti passati in campo da M’Bala Nzola (foto) con la sua Angola nella partita persa per 1-0 contro la Libia valida per le qualificazioni africane per il Mondiale. Una sconfitta che complica il percorso dell’Angola, quarta nel girone D. L’attaccante del Pisa ha tentato di contribuire, ma i suoi tentativi offensivi si sono fermati a un palo colpito.

Una sconfitta decisamente più sonora quella subita da Jeremy Mbambi. Il classe 2008 è sceso in campo da titolare nel pesantissimo ko dell’under-18 del Belgio contro i pari età della Croazia, che si sono imposti per 7-0.

Nella serata di ieri in campo la Romania di Marius Marin per l’amichevole contro il Canada e Michel Aebischer per la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale della Svizzera contro il Kosovo, oltre a Daniel Denoon, con la selezione under-21 degli elvetici, contro l’Estonia per la qualificazione agli Europei di categoria.

Nessuna gara in programma nella serata di oggi, mentre lunedì sarà nuovamente il turno di Aebischer (contro la Slovenia) e Denoon (contro l’Albania). Parallelamente, a San Piero a Grado procede il lavoro della squadra a disposizione di mister Alberto Gilardino in vista dei prossimi impegni di campionato.

Lorenzo Vero