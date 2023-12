"Simone Canestrelli: "Dobbiamo Fare di Più, Tutti"

"Dobbiamo fare tutti di più, dal primo all’ultimo". C’è amarezza nelle parole di Simone Canestrelli al termine della sconfitta del Pisa sul campo del Catanzaro. Il difensore, ai microfoni di PuntoRadio, ha detto la sua sull’andamento della partita: "Avevamo approcciato interpretando bene la gara. Il primo tempo infatti è stato equilibrato. Il gol subito a inizio ripresa ha inevitabilmente indirizzato la gara. Noi senza dubbio dobbiamo creare di più, con più cattiveria: teniamo a lungo il pallone nella metà campo avversaria creando poco. Il secondo gol è figlio degli spazi lasciati tentando di pareggiare". Canestrelli che, a causa dell’ammonizione ricevuta nel primo tempo, la quinta del suo campionato, non sarà disponibile per la trasferta di Palermo. Quella del Barbera sarà la prima gara che Aquilani giocherà senza il suo numero 5: "Mi dispiace tanto non esserci, ma quella delle ammonizioni subite è una questione che un difensore mette in preventivo".

Lorenzo Vero