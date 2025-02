Solbakken, Sernicola e Castellini in Borgo: "Vi aspettiamo numerosi con la Juve Stabia"

di Michele Bufalino

Un altro momento di festa al Pisa Store di Borgo Largo, per un evento divenuto ormai una consuetudine tra i giocatori del Pisa e i propri tifosi. Questa volta è toccato a tre dei nuovi acquisti il bagno di folla, con Alessio Castellini, Leonardo Sernicola e il norvegese Markus Solbakken che si sono prestati a foto e autografi per un paio d’ore. Alessio Castellini è il primo ad arrivare all’evento. "E’ bello vedere così tanta gente, qui il pubblico non manca mai - dichiara il difensore arrivato dal Catania -. Speriamo che ci sia tanta gente per la sfida con la Juve Stabia, abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile in questo momento della stagione". Fari puntati su un match ad alto coefficiente di difficoltà, che anticipa due trasferte difficilissime contro Sassuolo e Spezia.

"Sappiamo che la partita di sabato è importante - commenta Leonardo Sernicola -. Ci faremo trovare pronti. Affrontiamo un avversario che ha vinto all’andata, ma abbiamo grande voglia di rivalsa". Con le Vespe potrebbe giocare di più anche Markus Solbakken: "Sono pronto e spero che mi vedrete presto in campo", ha detto il giocatore tra autografi, fotografie e il calore del pubblico, arrivato in massa al negozio nonostante la pioggia. La società sta puntando forte sugli incontri con i giocatori e sulle iniziative per catalizzare pubblico e avvicinare sempre di più la tifoseria alla squadra. Sui canali social della società nerazzurra inoltre è stata avviata una nuova campagna social. Per le strade e i muri della città infatti sono stati affissi numerosi cartelli con la scritta "support Pisa", proprio nel momento più importante del campionato. In questo ultimo periodo non sono stati solo incontri e campagne social, ma anche momenti più spontanei, come i gruppi degli ultras nerazzurri che hanno accompagnato la squadra prima della partenza per Cesena, oppure il rientro da Salerno, salutato da un altro grande bagno di folla all’Aeroporto Galilei. In mezzo a tutto questo ci sono i "meet&greet", speciali eventi di incontro, inaugurati nei ritiri di Storo, Rovetta e Bormio.

Questa stagione è cominciata con Marin e Semper, quindi con Stefano Moreo, e ancora con la coppia formata da Pietro Beruatto e Samuele Angori. Dopo un po’ di pausa è toccato anche a Olimpiu Morutan che ha detto le sue prime parole a distanza ravvicinata dal rientro in nerazzurro, dichiarandosi pronto, come poi è stato. L’ultimo "Meet&greet" invece era dedicato ai quattro danesi Lind, Abildgaard, Hojholt e Meister, al suo primo incontro col pubblico.