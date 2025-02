Sospriro di sollievo per Lind . Squalificato solo per un turno

di Michele Bufalino

Sospiro di sollievo per il Pisa. Alexander Lind, e così anche Adrian Rus saranno squalificati solo per un turno. Sul rumeno non c’erano dubbi, dato il giallo in diffida, mentre per l’attaccante danese il rischio era di uno stop più lungo. E’ quanto deciso dal giudice sportivo Ines Pisano, che ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno di campionato. Nel dettaglio ad Alexander Lind è stata anche data un’ammenda di 5.000 euro. "Il difensore danese è stato punito - secondo la nota del giudice - per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario dopo il gol del Cittadella, entrando indebitamente in campo nonostante fosse già stato sostituito".

Per il rumeno Adrian Rus invece "squalifica per una giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il difensore era già in diffida e ha ricevuto la quinta ammonizione stagionale, scattando così la squalifica automatica". Oltre a Lind e Rus però vi è stata un’altra sanzione, quella per il dirigente addetto agli arbitri Giuseppe Aldo Vannucchi, fermato per addirittura due giornate per "essere entrato indebitamente nell’area tecnica della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina del Cittadella e alimentando il clima di tensione".

Nell’elenco dei diffidati del Pisa Sporting Club risultano soltanto Arturo Calabresi e il tecnico Filippo Inzaghi, entrambi a rischio squalifica se dovessero ricevere un altro cartellino giallo nelle prossime partite di campionato Cadetto.

Il tecnico quindi ritrova sia Touré e Marin, come ritrova anche Tramoni, che ha recuperato dall’infortunio. Neanche un giallo, neanche un’ammenda per il gesto provocatorio di Luca Pandolfi, il calciatore del Cittadella che, dopo il gol, aveva esultato davanti alla panchina nerazzurra, criticatissimo dall’ambiente nerazzurro, poi scusatosi per l’accaduto. Da regolamento sarebbe stato almeno da ammonizione, ma l’arbitro ha soprasseduto su quanto avvenuto, prendendo provvedimenti solamente nei confronti del calciatore nerazzurro.

Per quanto riguarda invece i prossimi avversari del Pisa, il Cesena, dovranno rinunciare ad Andrea Ciofi, squalificato con un cartellino giallo in diffida per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quinta sanzione)". Intanto ieri il Pisa è tornato ad allenarsi, con il rientro ufficiale di Matteo Tramoni, aggregato finalmente col gruppo dopo il suo infortunio e con la possibilità anche di vederlo tra i titolari, se convincerà il tecnico in settimana. Per la prima volta potrebbe essere schierato l’attesissimo trio composto da Moreo e Tramoni oltre a Meister, pronto a fare le veci dello squalificato Lind. Il calendario a San Piero a Grado infine, dopo la sessione di ieri mattina, prevede per oggi seduta doppia, poi sedute singole giornaliere fino a sabato, giorno della rifinitura.