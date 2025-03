Sosta per le nazionali. I romeni ko e Angori resta in panchina

A poche ore di distanza, i quattro calciatori della prima squadra del Pisa convocati nel corso di questa sosta per le nazionali sono scesi in campo. O meglio, non tutti sono scesi in campo. Samuele Angori è rimasto in panchina per novanta minuti. Il terzino nerazzurro non è stato fatto scendere in campo dal commissario tecnico dell’Italia under-21 Carmine Nunziata nell’amichevole persa dagli azzurrini contro i pari età dell’Olanda, che hanno chiuso la partita in nove uomini, a Venezia per 2-1.

Al suo posto è stato preferito Turicchia della Juventus Next Gen (dieci presenze in questa stagione di Serie C, dopo aver giocato la prima metà con il Catanzaro). La seconda partita di questa sosta per Angori, alla prima chiamata con l’under-21, è in programma domani alle ore 18:15 al "Tombolato" di Cittadella contro la Danimarca. Trasmessa in diretta da Rai2, è l’ultima amichevole prima degli Europei previsti a giugno, ai quali il calciatore del Pisa spera di partecipare.

Passando agli altri giocatori, Marin, Rus e Morutan sono stati impegnati nella prima giornata del gruppo H di qualificazioni per il Mondiale del 2026. Una partita sfortunata per la Romania, che ha perso in casa per 1-0 contro la Bosnia. Marin è diventato ormai un punto fermo anche della sua nazionale, ed è stato schierato titolare, nel cuore del centrocampo del 4-3-3 rumeno. Morutan, invece, al rientro dopo l’infortunio che la scorsa estate lo ha costretto a saltare l’Europeo, è subentrato nel corso della ripresa.

Novanta minuti in panchina invece per Adrian Rus.

Una partita che ha lasciato dell’amaro in bocca per il commissario tecnico Lucescu, che è stato ex allenatore proprio del Pisa: "Tristezza generale, avremmo voluto iniziare questo percorso con una vittoria. Lo avremmo meritato: abbiamo dominato in modo categorico" ha dichiarato in conferenza stampa.

Parte male così il percorso dei tre calciatori nerazzurri nella speranza di qualificarsi per il Mondiale, in un gruppo che vede presenti anche Austria, Cipro e San Marino.

Quest’ultima squadra sarà la prossima avversaria, nella sfida in programma domani sera.

Lorenzo Vero