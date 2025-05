Spezia e Catanzaro si sfidano per un posto in Serie A: finale playoff emozionante

Nessuna sorpresa. Tutto come era annunciata: la squadra che accompagnerà il Pisa e il Sassuolo in Serie A nella prossima stagione sarà una tra Spezia e Catanzaro. Le due formazioni hanno ottenuto nella serata di ieri la qualificazione alla finale playoff.

La gara di andata è in programma allo "Zini" di Cremona giovedì 29 maggio alle 20:30, mentre l’ultimo atto sarà al "Picco" di La Spezia, allo stesso orario, domenica 1 giugno. A strappare il pass sono state la terza e la quarta classificata nella stagione regolare.

I primi a festeggiare sono stati i grigiorossi, che in casa hanno ribaltato la sconfitta subita per 2-1 a Castellammare nella gara di andata e regolato la Juve Stabia di Pagliuca con un netto 3-0. Apre le marcature Castagnetti al ventottesimo minuto, poi a un quarto d’ora dal fischio d’inizio della ripresa, la svolta: l’espulsione di Andreoni apre le strade alla Cremonese, che prima raddoppia al sessantesimo minuto con Johnsen, quindi, appena sei minuti dopo, trovano la terza rete con Jari Vandeputte. Termina così la stagione delle "vespe" di Pagliuca, assoluta rivelazione del torneo.

Poche ore dopo, i lombardi hanno scoperto l’avversaria: lo Spezia di D’Angelo. Qui, erano meno le sorprese, dato il già abbastanza pesante 2-0 ottenuto a Catanzaro. Anche al ritorno a imporsi sono i liguri (sempre privi di Salvatore Esposito a centrocampo). A passare in vantaggio sono però gli ospiti, con un gol di Cassandro. Appena quattro minuti dopo, però. Arriva il pareggio segnato da Aurelio. Al sessantunesimo minuto Wisniewski fischia il risultato sul definitivo 2-1. Passivo pesante, di 4-1 nel doppio confronto, che confermano uno stato di forma brillante nuovamente ritrovato dallo Spezia. Si ripropone così il confronto tra Stroppa e D’Angelo in finale, a tre anni di distanza da quello che ha visto coinvolto il Monza e il Pisa, quando ad avere la meglio, come ben ricordiamo, furono i brianzoli.

L’allenatore della Cremonese vuole riprendersi la Serie A che già conosce, quello dello Spezia invece conquistarla per la prima volta dopo averla tanto cercata. Nello Spezia ci sarà tanto nerazzurro, considerando la presenza di Nagy e Stefano Gori. Un ex Pisa anche nelle fila della Cremonese, il terzino destro Tommaso Barbieri. Le due squadre si sono incontrate da poco, essendo l’ultimo confronto risalente al 9 maggio, con la vittoria dei lombardi al "Picco" per 3-2.

Lorenzo Vero