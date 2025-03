Spezia ko con il Brescia. Occasionissima Inzaghi

La possibilità di andare allungare il vantaggio a otto punti c’è. Sì, perché l’anticipo della trentunesima giornata di campionato, la prima gara dopo la sosta, ha visto una sorpresa, enorme, dolcissima, per il Pisa. Al "Picco" di La Spezia i tre punti vanno al Brescia. La sfida tra gli ex nerazzurri va a Rolando Maran, al quale basta un colpo di testa al quarto minuto di gioco da parte di Borrelli (con errore di Chichizola) per conquistare un successo importantissimo per la classifica dei lombardi, impegnati nella lotta per evitare i playoff, e che potrebbero così rivelarsi probabilmente decisivi per la lotta alla promozione. Sicuramente hanno acquisito il ruolo di pedina fondamentale.

Una vittoria arrivata in maniera "Spezia" contro lo Spezia. Non tante occasioni da entrambe le parti, con Elia che al trentacinquesimo si è divorato la rete del possibile pareggio a tu per tu con Lezzerini. Il portiere del Brescia soprattutto in chiusura di gara si è rivelato provvidenziale con più interventi che hanno salvato il risultato. Certo che lo Spezia, facendo i debiti scongiuri per quanto riguarda il Pisa, ha indubbiamente perso lo smalto che lo ha contraddistinto nel resto della stagione. Nelle ultime sette partite è arrivato solo un successo (contro il Pisa), per il resto, quattro pareggi e due sconfitte, l’ultima ieri sera. Si intravede del nervosismo, come esplicitato da Cassata, entrato in campo al sessantaduesimo minuto e costretto ad abbandonarlo undici minuti dopo, in seguito a una doppia ammonizione.

Quanto pesa tra le fila di Luca D’Angelo l’assenza di Salvatore Esposito a centrocampo (oltre a quella di Degli Innocenti in questa giornata). Il numero 5 è a rischio anche per il derby contro la Sampdoria. Proprio l’allenatore, dopo aver "stuzzicato" il Pisa con le dichiarazioni alla vigilia, si è mostrato polemico al termine della partita, andando a discutere con l’arbitro Feliciani al triplice fischio. Il telecronista di DAZN ha parlato di primo match point per la Serie A il Pisa. Difficile da dirlo, ma male che vada i punti di vantaggio resteranno cinque.

Lorenzo Vero