Sporting Club verso la Serie A: oltre 1200 tifosi pisani al San Nicola di Bari

Il grande libro nerazzurro è aperto al capitolo "Trasferte mitiche". La pagina bianca deve soltanto essere aggiornata con quello che accadrà oggi pomeriggio al "San Nicola" di Bari, dove oltre 1200 sostenitori pisani si assieperanno nel settore ospiti dello stadio pugliese per fare da testimoni di una giornata eccezionale sul piano sportivo ed emotivo. La scaramanzia ormai è stata messa da parte: sono tante, veramente troppe, le combinazioni positive che spingono lo Sporting Club in braccio a quella parola magica e a quella lettera dell’alfabeto attesa da 35 anni. Promozione in Serie A: più fortunati tutti quelli che potranno assistere a questo momento dal vivo, comunque partecipi di questa ubriacatura di gioia le persone che seguiranno dallo stadio o in qualsiasi altro luogo il match disputato in terra pugliese. Questa trasferta è pronta ad aggiungersi agli altri viaggi ricchi di pathos trascritti in quel libro infinito di passione citato poco fa. Il primo che balza in mente è datato 9 giugno 1979: la prima pietra miliare posta da Romeo Anconetani nella sua epopea nerazzurra. In Campania arrivò la promozione in Serie B seguita da circa 2mila supporter stipati nei vagoni dei due treni speciali allestiti dal presidentissimo. Il match finì 1-0 per lo Sporting Club, firmato Giorgio Barbana – mica uno a caso - e le ore successive furono un fiume in piena di festeggiamenti: la squadra tornò a Pisa con l’aereo privato del club, poi l’attesa si spostò alla stazione centrale dove, chi era rimasto in città, accolse come eroi chi aveva assistito alla gara dallo stadio campano. Il salto nel nel tempo ci porta al 21 giugno del 1987, quando Cremona fu invasa da un numero difficilmente calcolabile di cuori nerazzurri. Doveva essere un pomeriggio di passerella per i padroni di casa, invece dopo l’iconico "Piovanelli! Piovanelli! Ed è il due a zero!" divenne leggenda per lo Sporting Club e portò con sé la più palpitante delle promozioni in A.

Arriviamo quindi ai giorni nostri. Il 12 giugno 2016, in un’atmosfera più simile a una guerriglia urbana che a una sfida di calcio, la compagine guidata da Gattuso prese la Serie B nello "Zaccheria" di Foggia: è mitologico il viaggio di andata e ritorno, 48 ore di pura passione, dei gruppi organizzati della Curva Nord "Maurizio Alberti". E poi il cerchio si chiude proprio con un altro 9 giugno: nel 2019 al "Rocco" circa 6mila pisani vissero col cuore in gola la vittoria contro la Triestina che riportò sotto la Torre la Serie B.

