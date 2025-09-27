Stengs, intervento riuscito. Ora la riabilitazione. Si ferma anche Esteves

Non arrivano buone notizie dall’infermeria in casa Pisa. Nel pomeriggio di ieri il club nerazzurro ha diramato il comunicato relativo alle condizioni di Calvin Stengs, infortunatosi in allenamento nella scorsa settimana. Il trequartista olandese, come noto, nei giorni scorsi è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, eseguito dal Professor Lasse Lempainen e dalla sua equipe. Un intervento necessario – come riportato dal Pisa – a causa del distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro (quindi reinserito), come evidenziato al termine del ciclo di controlli strumentali.

Il professore Lempanien, protagonista di interventi a vari calciatori, ricordiamo Spinazzola dopo l’Europeo vinto dall’Italia nel 2021, si è detto soddisfatto della riuscita e, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con il calciatore scrivendo in didascalia "buona guarigione". Il giocatore ha già avviato il percorso fisioterapico durante il quale saranno valutati i tempi per il recupero agonistico del calciatore. I tempi di recupero, purtroppo, sono lunghi. Il rientro del trequartista a disposizione di Gilardino potrebbe arrivare addirittura ad anno nuovo. L’altra brutta notizia riguarda Tomas Esteves. Il problema accusato dal terzino portoghese prima della partita contro il Napoli è più grave del previsto. Un vero peccato, proprio quando il giocatore stava scaldando i motori per il ritorno in campo.

Una ricaduta plausibile ma certamente inattesa, quando il rientro del calciatore era oramai prossimo, dopo le due convocazioni contro l’Udinese e il Napoli Esteves sarebbe probabilmente sceso in campo contro il Torino in Coppa Italia, e invece niente. L’incubo iniziato nell’agosto del 2024, dall’infortunio contro l’Inter, prosegue.

Un nuovo infortunio, un nuovo iter riabilitativo davanti, per il giocatore che di sicuro non sarà a disposizione fino al rientro della sosta per le nazionali, ma molto probabilmente questo problema costringerà il Esteves in infermeria per altro tempo ancora.

Lorenzo Vero