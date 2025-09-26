Stengs, operato in Finlandia: lungo stop. Ma adesso si ferma (di nuovo) anche Esteves

Nel giro di pochi giorni si va nuovamente riempiendo l’infermeria del Pisa. Non arrivano buone notizie per Alberto Gilardino. Per niente. "Sembrerebbe una cosa grave". Così l’allenatore aveva parlato prima della sfida contro il Napoli riguardo il problema accusato da Stengs in allenamento venerdì scorso. E tale si è verificato. Il calciatore olandese era chiamato a essere il faro, il leader tecnico della squadra e, invece, nella mattinata di ieri è giunto in Finlandia: la soluzione presa è stata quella dell’intervento chirurgico, eseguito da un professionista quale il professor Lempanien. Il chirurgo negli anni ha operato molti calciatori, come Spinazzola dopo la rottura del tendine d’Achille subita negli Europei del 2021. I tempi di recupero stimati sono dai due ai tre mesi. Stengs salterà così sicuramente le partite contro Fiorentina, Bologna, Verona, Milan, Lazio, Torino (in campionato), Cremonese e Sassuolo, ma probabilmente il Pisa potrebbe farne a meno anche in seguito. In questo momento è certamente troppo presto per poter definire una possibile data di rientro per il trequartista, che non prenderà però parte a molte partite cruciali nell’ottica della lotta salvezza. Certo è è che si tratta di un’assenza che pesa come un macigno nell’economia del campionato del Pisa, che perde così un calciatore che, come definito anche dal presidente Corrado, tecnicamente è sopra la media.

Oltre a Stengs, l’altra brutta notizia riguarda Tomas Esteves. La partita in Coppa Italia contro il Torino avrebbe molto probabilmente potuto rappresentare il ritorno in campo a tredici mesi di distanza dal gravissimo infortunio al tendine rotuleo subito in amichevole contro l’Inter ad agosto del 2024 (dopo il quale venne operato proprio dal professor Lempanien) che lo ha costretto a saltare l’anno della promozione. E invece, niente. Alla vigilia della partita, invece, un nuovo stop. Un problema anche per lui agli adduttori che lascia attonito l’ambiente Pisa il quale continua così ad attendere il rientro del terzino portoghese. Al momento è troppo presto capire l’entità del problema di Esteves: lo staff medico valuterà con attenzione le condizioni del calciatore che era tornato in gruppo da meno di un mese, andando in panchina nelle partite contro l’Udinese e contro il Napoli. Oltre a loro due, resta in infermeria anche Daniel Denoon: il difensore svizzero continua a essere alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha già tenuto fuori per la trasferta del "Maradona". La sua situazione non è ritenuta preoccupante, ma certamente anche per lui la partita contro il Torino avrebbe rappresentato l’opportunità di poter mettere assieme qualche minuto importante in questa stagione.