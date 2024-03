Strategie. Caccia ai playoff. Gli ostacoli

Incroci, incastri e un’opportunità che è più unica che rara: mettere piede all’interno della griglia playoff. Della delicatezza della sfida con la Ternana abbiamo affrontato moltissime sfaccettature: un successo consentirebbe agli uomini di Aquilani di piazzare l’allungo decisivo verso la salvezza. Ma il programma della XXIX giornata porta con sé anche altre possibilità che lo Sporting Club deve cercare di cogliere, se davvero intende regalarsi un finale insperato fino a qualche settimana fa. Tra i nerazzurri e i playoff ci sono tre formazioni: SudTirol a quota 35, Modena e Cittadella appaiate a 36. Le sfide sono tutt’altro che semplici, potrebbero anche schiudere la prospettiva del sorpasso in classifica. Gli altoatesini hanno la partita più dura: domani giocheranno al "Picco" contro uno Spezia alla disperata ricerca di punti per accorciare sulla zona playout. Avversario con un obiettivo simile per il Modena, che sempre domani al "Braglia" ospiterà la Feralpisalò. I gardesani con 24 punti sono al penultimo posto, distanti quattro lunghezze dalla XVII piazza occupata dall’Ascoli: per alimentare la speranza di giocarsi la sopravvivenza in Serie B attraverso gli spareggi, i verdeblu devono fare risultato in Emilia. Il Cittadella, in totale crisi dopo 8 sconfitte consecutive ed essere precipitato nell’arco di poco meno di due mesi dal IV al IX posto: i granata cercheranno il riscatto in casa di un Cosenza ferito e scottato dalla sconfitta interna nel derby con il Catanzaro, e scivolato a ridosso della zona calda della graduatoria. Allargando lo sguardo al resto del programma, la gara di cartello è certamente quella fra Cremonese e Como, che mette in palio punti pesanti nella corsa alla promozione diretta.

M.A.