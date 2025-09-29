Super Akinsanmiro, una partita in Ferrari. Nzola ispirato, colpisce anche la traversa
Tramoni in crescita, ritorna a giocare ad alti livelli. Perfetto Caracciolo che limita Kean, titolare della nazionale. Bene Hojholt
SEMPER 6 Praticamente inoperoso per l’intero derby. Le uniche volte in cui gli avversari si affacciano nella sua area, sono in fuorigioco.
CANESTRELLI 6,5 In tandem con il capitano tampona Kean con tempismo e grande qualità. Migliora anche nel coraggio e nella qualità quando è chiamato a impostare dalle retrovie.
CARACCIOLO 7 A tratti rasenta l’eroismo nella marcatura sul centravanti della nazionale italiana.
BONFANTI 7 Cavallo pazzo arremba con la lancia in resta quando la manovra trova lo sbocco sulle sue zolle. Nel tabellino finale manca un rigore clamoroso che si procura su Pongracic.
TOURÈ 7 Riprende da dove aveva lasciato prima della nascita del piccolo Maleek: spinge, schiaccia fisicamente un veterano della A come Gosens e tiene costantemente alta la tensione.
MARIN 6,5 Finalmente rivediamo il nostro gladiatore sui livelli a cui ci ha abituato da sette anni a questa parte. Semper nel vivo del gioco, a sradicare palloni e trasformarli in ripartenze.
VURAL 6,5 Pulizia di palleggio e pensiero guizzante anche nel traffico.
AEBISCHER 7 Il coltellino svizzero spolvera il grimaldello per scippare palloni su palloni agli avversari in mezzo al campo. Esce per un problema alla coscia.
HOJHOLT 6,5 Viene gettato nella mischia praticamente a freddo e, dopo qualche minuto di comprensibile rodaggio, si cala con personalità e attenzione nella battaglia.
LERIS 7 Dalla sua parte Dodò è un cliente scomodissimo, ma riesce a tenerlo a bada praticamente per tutta la gara costringendolo quasi esclusivamente a difendere.
CUADRADO 6,5 Dà spessore e malizia nelle giocate quando si alza dalla panchina. Per pochi centimetri il più classico dei gol dell’ex si trasforma in un palo clamoroso.
TRAMONI 6,5 Si piazza accanto a Nzola e, soprattutto, mette da parte quasi tutti i compiti difensivi e ritorna così a giocare su alti livelli.
MOREO sv.
MEISTER 6,5 Scuote lo stadio con una delle sue ormai proverbiali frustate fisiche ed emotive. La magia tirata fuori dal cilindro dalla trequarti meriterebbe maggior fortuna: il regolamento, eccessivamente rigoroso, purtroppo parla chiaro.
GILARDINO 7,5 Per continuità di gioco, intensità nella pressione sugli avversari, volontà di andare a ricercare il gol il suo Pisa propone la migliore prestazione da inizio torneo. Domina il confronto tattico con Pioli, quasi azzera i rifornimenti a Kean e si prende un punto che deve essere benzina per il percorso.
M.A.
