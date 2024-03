Tegola Barberis: sarà operato: "Fattore sfortuna per gli infortuni"

Una nuova tegola, ampiamente preventivata, si abbatte sul percorso della formazione di Alberto Aquilani: il centrocampista Andrea Barberis va sotto i ferri per l’operazione chirurgica di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio, completamente lesionato a causa dello scontro di gioco avuto con il difensore del Modena Giovanni Zaro nella partita giocata lo scorso 28 febbraio. Lo sfortunato nerazzurro dovrà svolgere un lungo lavoro di riabilitazione prima di riassaggiare il prato verde: per lui lo stop non potrà durare meno di 6-7 mesi. "Quando in pochi mesi si susseguono infortuni di questa gravità – ha commentato Giuseppe Corrado nel corso della conferenza stampa con la quale, ieri, la società ha interrotto il silenzio stampa – non si può non tenere in considerazione il fattore sfortuna nella valutazione del rendimento della squadra. Molti giocatori ritenuti chiave in differenti porzioni di campo hanno dovuto fare i conti con problematiche pesanti, che hanno rallentato l’apprendimento dei concetti proposti da Alberto Aquilani".

Il presidente però non ha dubbi: "I nostri tifosi devono essere entusiasti dei risultati sportivi ottenuti da cinque anni a questa parte. Il campionato cadetto, di stagione in stagione, accresce il coefficiente di difficoltà. Il livello con il quale ci siamo misurati cinque anni fa non è quello attuale: hanno lasciato la B società del calibro di Pordenone e Virtus Entella e sono entrate corazzate come Sampdoria, Palermo, Parma, Cremonese e Como. È sempre più complicato mantenere la categoria e rimanere competitivi: il Pisa con serietà, rigore e puntualità nei pagamenti ci sta riuscendo, e non è un caso se tutti i club ci considerano un punto di riferimento". A ciò si affianca la "moderata soddisfazione della società. Perché è ovvio che il progetto sportivo avviato in estate e un gruppo squadra rinnovato in tutti i reparti sta passando attraverso errori che hanno frenato il cammino". Il presidente si riferisce "a tutti i punti persi nei minuti di recupero oltre il novantesimo. Parliamo di sei o sette lunghezze che ci porrebbero ampiamente all’interno della zona playoff, a ridosso delle prime quattro posizioni". "Aggiungiamo le molte espulsioni rimediate – aggiunge -. Tutte o quasi frutto di eccessi di agonismo o peccati di gioventù. Penso ai rossi ricevuti da Tommaso Barbieri, alla prima esperienza in B, e da Arturo Calabresi: a Cosenza ha commesso un errore di valutazione dettato dalla foga". Il commento conclusivo del presidente è rivolto ai tifosi: "Abbiamo ottenuto 20 punti in trasferta e soltanto 14 in casa. È un’anomalia per il campionato di B e per il nostro ambiente, abituato a fare dell’Arena Garibaldi un fortino. La squadra in questi mesi ha accusato l’assenza della spinta dei tifosi. C’è un silenzio innaturale allo stadio, che in diverse occasioni ha creato ansia negli elementi con meno esperienza. Aquilani durante la settimana deve lavorare anche su questo aspetto".

M.A.