Tempo prezioso per plasmare il nuovo Pisa. Allenamenti e idee prima del mese di ferro

Prende fiato il campionato. Dopo due giornate, questa la prima domenica di sosta della stagione. Un’occasione per gli allenatori di poter allenare per due settimane la squadra finalmente completa, con il calciomercato chiuso al netto dei giocatori impegnati con le nazionali. Per quanto riguarda il Pisa, tolto il Primavera Novak, Alberto Gilardino sta facendo a meno di sei membri della prima squadra. Per il resto, gruppo al completo. Tempo preziosissimo per instillare al meglio nella testa dei calciatori i propri principi di gioco, soprattutto agli ultimi innesti sul mercato come Giovanni Bonfanti, Raul Albiol, Calvin Stengs e soprattutto il giovanissimo brasiliano Lorran.

La squadra sarà nuovamente al completo solamente da mercoledì per preparare un ciclo di partite che vedrà il Pisa protagonista di uno scontro diretto per la salvezza e tre sfide con squadre che partecipano alle coppe europee. Si apre con una sfida delicatissima per quanto riguarda quella che è la lotta per la salvezza. Parliamo della partita contro l’Udinese in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 nuovamente alla Cetilar Arena. Quella contro la formazione bianconera, vincitrice a San Siro contro l’Inter nella seconda giornata, sarà la prima gara del ciclo di gare che riempiranno il calendario di settembre e inizio ottobre, fino alla seconda sosta per le nazionali. Dopo la gara della terza giornata, il Pisa tornerà in campo otto giorni dopo, lunedì 22 alle 20:45 in casa dei campioni d’Italia, il Maradona di Napoli. Una settimana ricchissima di impegni complicati.

Il giovedì, infatti, allo Stadio Olimpico Grande Torino la formazione nerazzurra sfiderà il Torino contro i granata per la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La settimana del triplice impegno si chiude con quella che è per il popolo pisano la data da bollino rosso della stagione: all’Arena domenica 28 settembre ci sarà il ritorno del caldissimo derby contro la Fiorentina. Il calcio d’inizio per la partita valida per la quinta giornata di campionato è previsto alle ore 15. Quindi la formazione nerazzurra scenderà in campo a una settimana esatta di distanza, ancora una volta contro una squadra di caratura europea, cioè il Bologna di Vincenzo Italiano (campione della Coppa Italia in carica). La gara è in programma il 5 ottobre alle 15:00 allo stadio Dall’Ara.

Intanto, prosegue anche il lavoro della dirigenza sul piano dei trasferimenti. Sì, perché se in Italia il mercato in entrata è chiuso, non è lo stesso in altri Paesi. Ufficiale la cessione del centrocampista Miha Trdan, tornato dall’avventura all’Empoli, in prestito al Krasava ENY FC, formazione del campionato cipriota.