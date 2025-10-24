Testa contro coda. Saggezza Gilardino: "Perché nel calcio tutto è possibile"

"Per scendere in campo a San Siro dovremmo avere felicità sportiva e orgoglio. Dobbiamo essere consapevoli del fatto di giocare contro i primi della classe, in quello stadio, da neopromossa". Così Alberto Gilardino ha presentato la sfida del "Meazza" alla vigilia della partita. L’allenatore non ha parlato in conferenza stampa a causa di problematiche logistiche, ma ha rilasciato delle dichiarazioni nei canali ufficiali del club. Nessun commento sulla decisione del ministro Piantedosi del divieto delle trasferte.

Tutto, lato squadra, si concentra sul campo: "Siamo coscienti delle insidie della partita, della forza del Milan. Dovremmo avere umiltà e sacrificio da parte di tutti. Consapevolezza e personalità quando avremo la palla". Testa-coda in campionato, con i rossoneri primi in classifica sfideranno i nerazzurri ultimi. "Nulla è impossibile nel calcio – asserisce però Gilardino - Sappiamo contro chi giochiamo, ma dobbiamo provare a fare la nostra prestazione ovunque, cercando di prendere punti". Non soltanto il Milan, il Pisa in dieci giorni affronterà altre due partite importanti, contro la Lazio (giovedì) e il Torino (domenica). Tutti saranno necessari: "Chi avrò a disposizione, chi starà bene sarà nelle mie scelte". Da calciatore, Gilardino ha un passato importante con il Milan. Tre anni, dal 2005 al 2008, 132 partite, 44 gol e 18 assist: "Una parte della mia vita, in cui ho vissuto momenti bellissimi. Con quel gruppo, con mister Ancelotti vincemmo un po’ di tutto. Ho un ricordo bello ed emozionante di quelle stagioni e della crescita che ho avuto in quegli anni. Sempre un piacere tornare in uno che è tra gli stadi più belli del mondo". Non solo, contro il Milan Gilardino ha esordito in Serie A, nel gennaio del 2000 con la maglia del Piacenza, lanciato da un grandissimo della storia pisana come Gigi Simoni: "So cosa il mister rappresenta per il Pisa, ma anche cosa rappresenta per me. Mi ha fatto esordire". Adesso con il Pisa affronterà la squadra che in Serie A guarda tutti dall’alto verso il basso "Il Milan ha ritrovato compattezza difensiva, merito di mister Allegri: ha dato una mentalità di compattezza, esaltando le qualità dei singoli. Singoli che fanno la differenza, da un punto di vista della fisicità, di velocità. Allegri per me è un punto di riferimento, molto preparato, un vincente, ha dato alla squadra un DNA chiaro in poco tempo: questa è una cosa fondamentale".