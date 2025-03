The marathon continues. I post social nerazzurri dopo la vittoria di Cosenza. Tramoni: "Niente di grave»

"No, no, niente di grave". Matteo Tramoni appare piuttosto sereno fuori dall’aeroporto. Nella calca festante di tifosi che ha accolto il rientro del Pisa sabato sera, il numero undici è stato intercettato dalla pagina Instagram PisaMania. Un modo, da parte del giocatore, anche per tranquillizzare la piazza, rispondendo alla battuta, più che domanda, relativa all’"indurimento" subito di cui aveva parlato Inzaghi. Le sensazioni sono positive, ma nelle prossime ore ne sapremo certamente di più sulle sue condizioni. In ogni caso, l’allenatore si è dimostrato da subito tranquillo: "Qualsiasi cosa sia successa, abbiamo valide alternative".

Sempre citando Inzaghi, nel post-partita a 50Canale ha dichiarato: "I tifosi hanno diritto a esaltarsi, i miei giocatori no". O meglio, non ancora. Impossibili negare che il successo di Cosenza e il conseguente nuovo allungo in classifica abbiamo lasciato delle scorie (positive). Lo testimoniano i social. "Tutti insieme per un grande sogno. Alè Pisa!" è ciò che ha scritto in un post su Instagram Stefano Moreo.

Il numero 32 non è il solo ad aver postato. Lo ha fatto anche Angori: "Altri tre punti fondamentali per continuare il nostro sogno! Ringraziamo i tifosi che come sempre sono venuti in tantissimi a lottare insieme a noi" un messaggio concluso con la scritta: "The marathon continues". Una frase fatta diventare un motto da Miguel Veloso, che si è rivelato anche l’allenatore di punizioni proprio del terzino, noto anche come "Piedino", soprannome coniato dal comico pisano Pippetto, adottato dal gruppo, per esempio da Piccinini, che a sua volta ha scritto in un post: "Un’altra giornata da incorniciare. Non smettiamo di sognare, ora è vietato mollare. Gas aperto!". Proseguire così, il messaggio che anche Canestrelli ha voluto mandare: "3 gol, 3 punti e una grande voglia di continuare a lottare insieme. Sempre forza Pisa".

A Cosenza è stato un turno nel quale il pubblico ha potuto rivedere Solbakken, assaporato solo nella sconfitta interna contro il Cittadella, che si limita a scrivere: "Felice della vittoria di ieri". Mentre per Castellini sono arrivati i primi minuti: "Contento per l’esordio in Serie B con questa maglia ma soprattutto per una grande vittoria, fondamentale per questo finale di campionato". E, tornando a prima, torna l’inciso: "The marathon continues".

Per il resto, praticamente tutti hanno voluto condividere un momento di sabato, chi la foto con sullo sfondo i cinquecento del settore ospiti, chi il video del rientro all’aeroporto. "Siete incredibili, grazie" ha commentato il Pisa stesso nel video pubblicato sui social. Lo stesso complimento è ricambiato dall’altra parte. Ma, senza distrarci ulteriormente, il motto lo adottiamo anche noi: "The marathon continues".