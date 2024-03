Toto formazione Moreo al centro dell’attacco

Alla fine Bonfanti non ce la farà. L’attaccante, rimasto in dubbio tutta la settimana e allenatosi per lo più in maniera differenziata, con uno specifico lavoro in palestra, ha dovuto rinunciare alla convocazione. Più problematico di quanto previsto inizialmente il suo problema al flessore che lo ha costretto a uscire dopo 13 minuti della sfida con il Cittadella. "Sapevamo che dovevamo gestirlo - dichiara Aquilani parlando del numero 9 -. Non c’è niente di grave, ma ci auguriamo di vederlo per la prossima partita di campionato". Sarà quindi un attacco tutto da inventare per il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani, che dovrà rinunciare, oltre all’ex Modena, anche a Torregrossa, il cui rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, mentre Barberis resterà fuori fino al 2025. Rientrerà invece Alessandro De Vitis, almeno tra i convocati. Aquilani dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite. Tra i pali ci sarà ancora una volta Loria. Il tecnico ha così spiegato l’avvicendamento tra i pali dei due portieri.

"Nicolas è uno dei migliori portieri della Serie B e abbiamo uno dei migliori secondi, Loria - precisa il tecnico - . C’era un periodo in cui Nicolas non stava bene, era saturo. Ho ritenuto giusto alleggerirlo sapendo che abbiamo un secondo portiere affidabile. Nicolas si sta ancora allenando con più veemenza rispetto a prima". Dovrebbe essere confermata in blocco la linea dei centrali con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, così come i laterali Barbieri ed Esteves. Occhi però puntati su D’Alessandro. Difficilmente partirà titolare, ma Aquilani lo vede principalmente come esterno: "Per me è un esterno, molto forte, che ci è mancato molto. Può giocare a destra e sinistra, allo stesso modo. Lo vedo più lì". In mezzo al campo invece probabile la coppia composta da Marin e Veloso, mentre Piccinini resta alla finestra. Sulla trequarti Touré potrebbe tornare dal primo minuto, dopo aver spaccato la partita al suo ingresso contro il Cittadella, continuando a risultare decisivo in mezzo al campo per numero di contrasti vinti e anche in fase offensiva.

Anche Valoti si candida prepotentemente per una maglia da titolare. In attacco due le opzioni a disposizione del tecnico. Da un lato la soluzione Moreo, altrimenti è pronto Mlakar. Quest’ultima soluzione però potrebbe portare anche ad arretrare Moreo sulla trequarti, sacrificando uno tra Valoti e Touré nel primo tempo.