Tourè protagonista in negativo, male la difesa. Semper fa quel che può, Vural qualche guizzo

CANESTRELLI 5 Chiude in ritardo il taglio di Cambiaghi nella prima rete rossoblu e sembra spesso in affanno di fronte alle folate avversarie.

CARACCIOLO 5.5 Comanda a testa alta la difesa anche nella giornata più complicata dall’inizio del campionato.

BONFANTI 5 Meglio in fase di appoggio alla manovra che in difesa, ed è tutto dire. Orsolini lo brucia nell’azione che scoperchia il match.

ANGORI 5.5 Entra in campo a risultato compromesso. Bello il duello con Bernardeschi.

VURAL 6 Fino a che la gara resta in equilibrio mette in mostra qualità nel palleggio e anche qualche idea interessante.

CUADRADO 5.5 Si getta nella mischia in modo troppo compassato. Si intestardisce in qualche ricamo di troppo di fronte a un passivo così pesante.

MARIN 5.5 Vista l’assenza di Aebischer, si piazza davanti alla difesa senza brillare né nella gestione del pallone né in fase di interdizione.

AKINSANMIRO 5.5 Un paio di passi indietro rispetto alle scintillanti prestazioni delle ultime settimane. Soffre il dinamismo dei dirimpettai rossoblu e fatica a sprigionare in verticale i cavalli del suo motore.

LERIS 5 Non trova le giuste misure con Bonfanti sulla catena mancina e, di conseguenza, quando il Bologna spinge dalle sue parti va in grave difficoltà.

CALABRESI 5.5 Si installa sulla linea difensiva e partecipa all’agonia conclusiva del match.

TRAMONI 5 Ha l’opportunità di rompere l’equilibrio in avvio, ma chiude la sua accelerazione con un brutto scivolone che gli impedisce di calciare. Poco altro fino all’intervallo.

MEISTER 5 Si alza dalla panchina a risultato compromesso, ma ci mette pochissimo del suo per migliorare la situazione.

NZOLA 5.5 Si sbatte in lungo e in largo sul fronte offensivo, arretrando anche a metà campo alla bisogna pur di pulire qualche pallone per favorire la manovra.

BUFFON 5.5 Spunta anche l’ultima casella rimasta vuota: l’esordio in Serie A. Nient’altro da ricordare.

GILARDINO 5.5 Diciamoci la verità: aspettavamo la "scoppola" dopo aver visto gli impegni proposti dal calendario in avvio di campionato. Pensavamo di averla scampata con le strepitose prestazioni contro Atalanta, Roma e Napoli, e invece il pomeriggio del "Dall’Ara" ci ha rifilato quattro sberle che ci ricordano quanto possa fare male e quanto sia spietata la Serie A. E adesso? Lavorare a testa bassa e migliorare.

M.A.