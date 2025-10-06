Tracollo nerazzurro contro il Bologna, è 4-0. Batosta per i ragazzi di Gilardino al Dall’Ara

di Iacopo NathanPISAQuando il più bel suono del pomeriggio è il triplice fischio dell’arbitro, vuol dire che è andato tutto male. E potrebbe essere riassunta così la trasferta bolognese per il Pisa, che nonostante un buon avvio è finito per naufragare davanti alle maree offensive dei giocatori di Italiano, che hanno avuto modo di imperversare in lungo e in largo. Partiamo dalle cose positive, per cercare di vedere qualcosa nel famigerato bicchiere, che dopo una sconfitta per 0-4 potrebbe essere anche decisamente vuoto. L’avvio dei ragazzi di Gilardino è stato, almeno, positivo, si è vista la solita impostazione dei nerazzurri, fatta di gamba, grinta, pressing e verticalità. Con il passare dei minuti, però, è iniziato a farsi largo il Bologna, che in più occasioni ha avuto la possibilità di sbloccare il match.

Gli episodi chiave, che hanno fatto girare irrimediabilmente la partita, sono sostanzialmente due. Il primo è il gol del vantaggio di un ispiratissimo Cambiaghi, probabilmente galvanizzato dalla prima chiamata in nazionale. Dopo il vantaggio felsineo le gambe dei nerazzurri si sono fatte pesanti, lasciando sempre più campo agli avversari. E proprio in una situazione del genere è arrivato il secondo episodio, che ha virtualmente e anticipatamente, messo la parola fine sulla partita. Al minuto 36. L’espulsione di Tourè è stata una mazzata per tutto il Pisa, che si è trovato in inferiorità numerica, e ha pure subito il gol del raddoppio sulla consegue punizione di Moro, con una deviazione che ha spiazzato completamente l’incolpevole Semper.

Al 38’ minuto, sotto di due gol e di un uomo, la squadra di Gilardino si è di fatto trovata su una zattera in un mare in tempesta. E se solitamente gli uragani hanno nomi come Katrina, Wilma o Sandy, stavolta erano Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. I tre giocatori schierati da Italiano hanno fatto il bello e il cattivo tempo, tanto che sono bastati altri due minuti per arrivare al gol del 3-0, firmato proprio dall’“Orso“.

Il secondo tempo è stato poco più che una passerella, con il Bologna che ha schierato le seconde linee, intenzionate a fare più bella figura possibile per impressionare l’allenatore, e il Pisa che ha provato a contenere i danni. Nella ripresa i padroni di casa sono andati a segno “solo“ una volta, con Odgaard, nuovamente dopo una fortunosa deviazione. Quello che rimane dopo la partita del Dall’Ara sono alcune parate di Semper, il migliore in campo dei nerazzurri, qualche sporadica giocata di Vural che ha fatto vedere di avere talento, e i primi minuti in Serie A di Buffon jr.

Tutto il resto è da cancellare nel minor tempo possibile, togliere dalla memoria e ripartire, con il lavoro e l’impegno che sempre la squadra di Gilardino ha fatto vedere. Sperando che una sconfitta così pesante prima della sosta non lasci scorie negative.