Traiettorie di mercato. Lucca a Napoli? Un possibile "grimaldello»

Napoli chiama, Udine risponde, Lucca ascolta e Pisa resta alla finestra. Non è l’inizio di una barzelletta e neppure il segnale dei primi cedimenti provocati dalla canicola estiva. Si tratta semplicemente della scarna sintesi di un intreccio di mercato che, attraverso un giro di affari molto largo, potrebbe portare in dote ai nerazzurri almeno un calciatore attualmente di proprietà dei partenopei. L’ago della bilancia in questo scenario è rappresentato da Lorenzo Lucca: il centravanti classe 2000, nonostante abbia lasciato Pisa ormai da tre anni, continua a rappresentare un tesoretto per le casse societarie. Il suo cartellino attualmente è di proprietà dell’Udinese, ma nell’ottica di una futura vendita lo Sporting Club si è assicurato una clausola che porterà all’ombra della Torre circa il 10% della cifra sborsata dall’acquirente.

E qui entra in gioco il Napoli, alla ricerca di un profilo da affiancare e alternare a Romelu Lukaku: la squadra scudettata ha individuato nelle qualità dell’ex numero 9 del Pisa proprio ciò che cercava e pare intenzionata ad affondare il colpo sulla base di un accordo che balla attorno ai 25 milioni di euro. Ne deriva che nel forziere nerazzurro entrerebbero circa 2,5 milioni di euro. E da questa cifra possiamo far partire quelle che, è bene sottolinearlo a scanso di equivoci, sono semplici "conti della serva" basati però su interessamenti che hanno del concreto.

Giovanni Simeone ha un contratto con il Napoli che scadrà a giugno 2026 e percepisce un ingaggio netto di circa 1,7 milioni a stagione. Se davvero lo Sporting Club riuscisse a convincere sia il figlio d’arte che il Napoli, potrebbe impostare il trasferimento all’ombra della Torre investendo totalmente la cifra incassata per Lucca sull’acquisto del cartellino. Oppure, in alternativa, attendere che i partenopei esercitino l’opzione di prolungamento di un anno del rapporto con Simeone e utilizzare una parte di quei 2,5 milioni nell’ingaggio dell’attaccante, prelevandolo con la formula del prestito. Tra le fila azzurre milita anche un altro profilo molto gradito: Pasquale Mazzocchi.

Il cursore campano può giostrare sia a destra che a sinistra e ha un valore di mercato che si aggira attorno a quei 2,5 milioni di euro che il Pisa riceverebbe in caso di passaggio di Lucca da Udine alle pendici del Vesuvio. Sarebbe così più semplice per la dirigenza nerazzurra imbastire una trattativa sul trasferimento definitivo del cartellino di Mazzocchi dal Golfo di Napoli alle sponde dell’Arno. Al netto di queste ricostruzioni c’è una verità ineccepibile: l’acquisto di Lorenzo Lucca per circa 2 milioni di euro nell’estate del 2021 è stata una delle intuizioni più felici della società nerazzurra.

