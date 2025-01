Tutta la gioia di Filippo Inzaghi. Caracciolo: "Un segnale? Lo spero proprio». "Questo successo vale triplo»

Filippo Inzaghi è letteralmente euforico al termine della partita contro la Carrarese. Una partita sporca, di quelle che valgono di più, come lo stesso allenatore, provato dal freddo, ha dichiarato: "Questa vittoria vale triplo. Devo ammetterlo, ero preoccupato, questi novi giorni di allenamento sono stati lunghi, arrivare al lunedì sera è stata dura, per questo motivo i giocatori avranno un giorno libero". "Non siamo stati scintillanti come sempre – aggiunge ancora il tecnico nerazzurro –, ma è normale, è difficile giocarle queste partite che, al di là dell’errore iniziale, mi è piaciuta molto. Primo tempo i nostri attaccanti hanno pressato in maniera asfissiante, noi siamo stati bravissimi. Non si sono più avvicinati alla nostra porta, fisicamente ci siamo. Anche Abildgaard, che sarebbe titolare ovunque, è stato fondamentale pur giocando cinque minuti. Sono segnali di un gruppo incredibile. Nel secondo tempo non abbiamo avuto la stessa veemenza del primo tempo, non possiamo prendere quel contropiede". "Ancora una volta – continua il tecnico Inzaghi – la gente fresca che è entrata ci ha dato il cambio di passo, poi abbiamo legittimato la vittoria, anche se sofferta, ma sicuramente meritata, sono tre punti molto importanti, forse nella partita più difficile di questa stagione". E adesso? "Dobbiamo guardare avanti, mancano tantissime partite".

In seguito, l’autore del primo gol, Canestrelli, ha preso parola, commentando la partita: "Una partita sporca, classica partita di Serie B. Dobbiamo fare i complimenti a loro. Riuscire a vincere una partita come questa è un bel segnale. Non siamo entrati in campo con il solito piglio, Semper ha parato sul mio tiro. Poi siamo cresciuti, sono contento del mio gol, il terzo, sempre di testa. Menomale alla fine l’ha decisa il capitano".

Proprio il capitano, Antonio Caracciolo, ha concluso il giro di conferenze: "Partite che danno segnali al campionato? Speriamo, lo speriamo con tutto il cuore. Questa partita è stata davvero molto difficile. Come sto? Sono ’vecchietto’ io ma devo continuare così, al meglio, e dobbiamo continuare a lavorare senza mai mollare".

Lorenzo Vero