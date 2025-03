Ultimi attimi. Il riposo dei guerrieri. Ora si riparte

Ultimi attimi di riposo. Sì, dopo tre giorni di lavoro di una settimana, quella che si conclude oggi, volta più al riposo e al ricaricare le pile in concomitanza con la sosta per le nazionali. Dopo tre sedute di lavoro, svolte nelle mattine di giovedì, venerdì e sabato, con un gruppo al ridotto (ma nemmeno troppo, solamente quattro gli assenti), il Pisa ha avuto modo di riprendere di lavorare, anche tra partitelle e sorrisi, come testimoniato dalla stessa società attraverso i contenuti pubblicati sui social network.

Sono stati giorni volti anche al sociale, come l’incontro di Calabresi e Caracciolo con i tifosi. E proprio per darne seguito, la società ha deciso di indurne uno nuovo, il 25 marzo (in occasione della celebrazione del Capodanno pisano), alle ore 18 al Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) con protagonisti due giocatori amatissimi della tifoseria come il difensore Simone Canestrelli e l’attaccante Stefano Moreo. Un evento, ovviamente gratuito, che sarà scandito dalla musica suonata dal dj Fabirag. Insomma, Pisa si è riappropriata dell’amore del proprio pubblico. D’altronde, la posta in gioco è altissima. E la preparazione per raggiungerla ripartirà proprio in settimana, nella quale la squadra di Inzaghi inizierà la preparazione in vista della trasferta del "Marulla" contro il Cosenza, in programma sabato 29 marzo alle ore 15, valida per la ripresa del campionato. Da quel momento non ci si fermerà più, fino alla fine della stagione. Otto partite per fare la storia.

