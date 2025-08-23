Un BarLume di salvezza. "Il mio Pisa è come un film. Ha un cast che funziona»

Roan Johnson, regista de ’I delitti del BarLume’, nato a Londra da padre inglese e madre lucana. Come è finito a crescere a Pisa e a tifare per la squadra appena tornata in A?

"Mia mamma faceva l’università a Siena, mio babbo nell’università lavorava e si è innamorato della Toscana. E poi amava il mare che a Pisa è vicino. Poteva scegliere per quale università lavorare, lasciò Siena e preferì Pisa a Firenze. Sono nato a Londra perché mia nonna ci teneva, ma dopo i primi mesi sono tornato a Pisa".

Il primo ricordo di una partita dei nerazzurri?

"Non ho la certezza della partita precisa, ma il primo Pisa che ricordo è ovviamente quello di Anconetani, quello di campioni come Simeone, Dunga, Berggreen, Kieft. Era un Pisa che fondamentalmente faceva un anno in A e uno in B. Quando ho iniziato ad andare davvero allo stadio non eravamo neanche in Serie C. Una roba tristissima, ma con una curva bellissima, agguerrita, motivata. Ho iniziato a frequentare l’Arena Garibaldi nel momento peggiore".

34 anni di assenza dalla A sono tanti. Che cosa ha pensato il giorno della promozione?

"È stato uno di quei giorni che ti ricordi per tutta la vita. Dopo lo spareggio perso contro il Monza tre anni fa sono entrato in contatto con il dg Giovanni Corrado, ero allo stadio a vedere Pisa-Frosinone, che secondo me è stata la gara decisiva, c’erano anche i miei bimbi. Corrado mi ha chiamato più tardi mentre stavano organizzando gli aerei per andare a Bari, dove si sperava che sarebbe arrivata la promozione aritmetica, e mi fa: vieni a Bari con noi? Io dico di no, che avevo impegni, e appena tornati a casa i miei figlioli mi dicono: ma sei scemo? Sono cose che capitano una volta nella vita. La saggezza dei miei bimbi mi ha permesso di andare a Bari con l’aereo del Pisa e di vivere quella giornata folle, abbiamo perso ma ha perso anche lo Spezia al novantesimo, quando abbiamo iniziato ad esultare i tifosi del Bari ci guardavano straniti: questi sono matti, stanno perdendo e fanno festa. Poi sono andato con la squadra a festeggiare, per questioni di cinema conosco Arturo Calabresi (suo padre Paolo è un attore, ndr), siamo rientrati a Pisa e siamo entrati all’Arena insieme alla squadra, bellissimo. E poi è partita una settimana di festeggiamenti".

Dopo lo spareggio perso aveva detto ai suoi figli: se non si tifa per il Real Madrid, è meglio abituarsi alle delusioni.

"La sconfitta ha un valore anche più forte della vittoria, saperla accettare è più difficile. Non so se quando vinci poi è difficile non farsi trasportare dall’ego, noi pisani sappiamo che sarà tosta adesso che comincia la A e dovremo ricominciare ad abituarci a perdere. Poi il festeggiamento è collettivo, la sconfitta è una cosa più individuale, piccola, familiare".

Che cosa pensa di Gilardino e dei nuovi arrivati?

"Prima di tutto siamo rimasti tutti delusi e scottati dal fatto che Inzaghi sia andato via dopo dichiarazioni d’amore e unione con la città e la tifoseria. Non deve essere stato facile neanche per la dirigenza rimettere la barca sulla rotta e mettere un nuovo timoniere".

Qualche personaggio del Pisa starebbe bene al BarLume?

"Vedo tantissime analogie tra calcio e cinema. C’è un presidente che sarebbe il produttore, c’è un allenatore che sarebbe il regista, i calciatori che sarebbero gli attori, il capo degli scout sarebbe il casting. E siccome nel cinema quando lavori ci sono tante cose che non si vedono perché accadono dietro le quinte, io prima di dare un giudizio sulla dirigenza ci penso mille volte. Al Pisa c’è gente che sa fare il proprio lavoro, l’avevano già dimostrato anche prima di andare in A".

Ok, ma non ha risposto: al BarLume chi porterebbe?

"In realtà tutti quelli veramente forti non ci possono venire al BarLume, perché i forti non fanno ridere, e invece il BarLume è un coacervo di difetti, lacune, goffaggini umane. Simeone al BarLume ci fa poco. C’è un gruppo di pisani che ha aperto una pagina Facebook che si chiama La Bicicletta di Gabionetta, sono autoironici e mi piacciono tantissimo, il nome viene da un gesto tecnico fatto in una partita anonima di una serie anonima, che ovviamente non portò a niente, non fece gol. Quella è una cosa che al BarLume potrebbe starci, una cosa bella che non serve a niente".

Il Pisa si salva?

"La Serie A è veramente un casino ragazzi, tra quelle che sono salite con noi, per esempio il Sassuolo ha proprio un altro approccio alla categoria, sono più strutturati, sono lì da mille anni. A me basterebbe fare un bel campionato, arrivare in fondo e magari giocarcela nelle ultime due o tre giornate. Si vede che Corrado e Knaster hanno un progetto. Dobbiamo stare tranquilli, progettare, mettere fondamenta per il futuro, imparare sempre di più. E quindi forza Pisa!".