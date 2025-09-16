Un calendario di fuoco. Napoli, Torino e poi Fiorentina

Muovere la classifica contro l’Udinese sarebbe stato fondamentale in vista delle prossime partite in programma per il Pisa. Subito fare tabula rasa, e il modo migliore è quello di lavorare. La squadra nerazzurra è tornata subito in campo, al centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado, per tracciare la linea con il passato e iniziare a progettare quello che sarà il prossimo futuro. Sì, perché adesso per gli uomini di Gilardino si apre un miniciclo di fuoco. Una piccola pausa ci sarà solamente nella giornata di oggi, mentre da mercoledì ripartirà la preparazione per la sfida ai campioni in carica. Il Pisa scenderà in campo lunedì sera a Napoli. Il motivo del posticipo è dato dall’impegno europeo della squadra di Conte, che giovedì sera all’Etihad Stadium sfiderà il Manchester City di Guardiola. Un impegno, quello del Maradona, con i favori del pronostico tutti spostati sul piatto della bilancia del Napoli campione. Certo, ciò significa che un eventuale risultato positivo potrebbe raffigurare un’incredibile iniezione di autostima. L’impegno da un punto di vista fisico sarà senza dubbio immenso, e appena tre giorni dopo il Pisa sarà di nuovo in campo. Giovedì 25 settembre è in programma la partita contro il Torino, nuovamente in trasferta, allo Stadio Olimpico – Grande Torino (i biglietti sono in vendita da qualche giorno, e già oltre un centinaio di tifosi nerazzurri lo hanno acquistato).

Un altro incontro di livello che anticiperà, anche in questo caso di tre giorni, l’impegno cerchiato sul calendario dai tifosi: il derby con la Fiorentina, in programma nel pomeriggio di domenica 28 settembre (a oggi sempre alla ricerca del primo successo in campionato). Tre impegni di caratura massima per il Pisa di Gilardino, che in una settimana è chiamato a un tour de force impressionante. È altresì vero che contro Atalanta e Roma il Pisa ha giocato due grandi partite. Punti da migliorare rispetto a quelle partite? La tenuta nella ripresa e l’ottimizzazione delle occasioni. Adesso è il momento di pedalare. Soltanto dopo il derby all’Arena la squadra potrà godersi un nuovo giorno di riposo.

Lorenzo Vero