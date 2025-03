Un notiziario col focus sul centrocampo. Solbakken e Nagy: chi scalpita

Il Pisa è pronto a presentarsi al "Picco" con un Markus Solbakken in più nel motore. E il centrocampista norvegese, dopo la "falsa" partenza vissuta a ridosso del suo approdo in Italia durante la finestra invernale del calciomercato, vuole prendersi il Pisa. Il calciatore nordico ha dovuto saltare le ultime due gare, contro Juve Stabia e Sassuolo, a causa di un acciacco muscolare che ha richiesto più cautela del previsto nella sua risoluzione. Adesso gli strascichi di questo stop sono superati e il numero 27 già da ieri ha fatto pieno rientro in gruppo, svolgendo l’intera seduta di allenamento diretta da Inzaghi al centro sportivo di San Piero a Grado. L’obiettivo di Solbakken adesso è quello di mettere in difficoltà l’allenatore nella scelta della coppia titolare da schierare nel cuore dello scacchiere nerazzurro: anche se, con tutta probabilità, la formazione anti Spezia non prevederà un posto per il norvegese, a gara in corso potrebbe arrivare il momento per ritagliarsi uno spazio più corposo dei soli 12 minuti disputati fino a oggi. L’ex Sparta Praga ha debuttato contro il Cittadella nel finale della gara persa all’Arena lo scorso 8 febbraio: prima si era accomodato in panchina, senza subentrare, nei match contro Salernitana e Palermo; e anche nella successiva trasferta di Cesena aveva supportato i compagni da bordo campo. Geometrie, fosforo e una grande dose di corsa possono essere armi utili alla causa dello Sporting Club non soltanto nel big match di domenica, ma in tutte le altre partite che il calendario presenterà fino al termine della stagione. Chi invece è praticamente certo di non poter prendere parte alla partita in Liguria è Emanuel Vignato, ancora frenato dal problema alla caviglia: il suo rientro in gruppo è slittato nuovamente e, quindi, difficilmente riuscirà a strappare in extremis la convocazione per il big match.

Dal fronte bianconero giungono aggiornamenti positivi circa il possibile ritorno tra i titolari dell’ex Adam Nagy, mentre ci sono molti più dubbi per il centrocampista Degli Innocenti e l’attaccante Falcinelli. Infine il capitolo biglietti: i posti per la tifoseria di casa sono esauriti, mentre sotto la Torre prosegue la prevendita. I supporter nerazzurri hanno raggiunto quota 400, un numero decisamente positivo in considerazione della mancanza del nucleo più caldo del tifo a causa dell’obbligo della tessera.

M.A.