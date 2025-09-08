Un pareggio con il cuore. Arrivato nel recupero finale

TUTTOCUOIO 2 TROPICAL CORIANO 2

TUTTOCUOIO (3-5-2): Testoni; Bardini, Salto, Bechini (46’ st Del Rosso); Sichi (37’ st Renda), Perugi (16’ st Marianelli), Fino, Di Stefano (29’ st Chiti), Giorgetti; Melloni (34’ st Pinzolo), Colferai. All. Firicano

TROPICAL CORIANO (4-4-2): Pollini; Bellavista, Pungelli, Anastasi, Everisti (40’ st Brisku); Pasquini, Carnesecchi (29’ st Fabbri), Scarponi (44’ st Mancini), Enchisi; Pacchioni, Barbatosta (29’ st Vinci). All. Scardovi.

Arbitro: Calzolari di Albenga

Marcatori: 41’ pt Barbatosta (TR); 20’ st (TU), 33’ st Scarponi (TR), 51’ st Marianelli (TU) Pontedera (PI)

Un pareggio con il cuore. C’è questo nel 2-2 con il quale il Tuttocuoio ha debuttato (sul campo neutro di Pontedera) nel suo secondo campionato di Serie D, di fronte alla neopromossa Tropical Coriano. Andata due volte in svantaggio, la squadra di Firicano ha trovato l’orgoglio per reagire in entrambi i casi e cogliere il punto nel penultimo dei 7 minuti di recupero concessi alla fine. Per l’intero primo tempo però il Tuttocuoio è rimasto irretito dal maggior dinamismo degli ospiti, bravi a controllare soprattutto nella zona nevralgica del campo e ad impedire ai neroverdi di pungere. Infatti, le uniche due conclusioni dei primi 45’ sono state un destro sparacchiato alto da Salto sugli sviluppi di un calcio d’angolo (27’) e un colpo di testa di Melloni finito abbondantemente fuori (35’). Da parte sua Testoni ha invece dovuto sfoderare un intervento decisivo su girata di Pasquini dopo appena 7’ e poi si è visto graziare due volte, prima da Barbatosta (diagonale a lato al 18’) e quindi da Scarponi (sinistro ravvicinato "sporco" e debole), salvo dover capitolare sul destro micidiale e chirurgico (e imparabile) scagliato dal limite da Barbatosta per il meritato vantaggio ospite.

Nella ripresa l’approccio è stato decisamente migliore. Fino e compagni hanno iniziato subito a testa bassa, e proprio di testa, dopo 20’ con Salto hanno trovato il pari. La voglia di esordire con un successo ha però esposto il fianco al contropiede degli avversari, passati di nuovo con una bella azione personale di Scarponi poco dopo la mezzora. Sembrava un colpo fatale, invece i neroverdi sono rimasti compatti e non hanno perso la speranza, vedendo premiati i loro sforzi al 51’ con un tap-in di Marianelli imbeccato da Fino.

s.l.