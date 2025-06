Una domenica di festa e solidarietà. "Un parco per tutti» con Curva

La festa che domenica 1 giugno ha animato e colorato il Parco di Mau ha lasciato in tutti coloro che vi hanno partecipato, e in chi l’ha organizzata e promossa, una grandissima soddisfazione. "Ripetere e migliorare un evento che già lo scorso anno aveva riscosso enorme attenzione e partecipazione è stato un motivo d’orgoglio, e per questo un primo grandissimo ‘grazie’ va alle associazioni, a tutti i ragazzi dei gruppi della Curva e della Gradinata e a chi a vario titolo ha donato, prestato o messo a disposizione mezzi" sottolineano i gruppi ultras della Curva Nord intitolata a Maurizio Alberti". Tutti hanno contribuito per rendere la giornata indimenticabile, con tantissimi bambini e la partecipazione di molte persone del quartiere e da tutta la città.

"Questa è la missione del Parco di Mau, essere davvero di tutti. Per renderlo ancora più bello e funzionale è in corso la raccolta fondi per il progetto del secondo lotto, che doterà l’area di una discesa dal viale delle Piagge fruibile anche dalle persone con disabilità, di una piattaforma multisport inclusiva, di uno scivolo inclusivo e di altre attrezzature per la sosta e l’accessibilità".

La festa ha consentito di aggiungere una generosa somma (consultabile nella sezione "dettagli versamenti" sul sito www.ilparcoditutti.it) alle tante donazioni di privati o gruppi che stanno facilitando lo sforzo quotidiano per raggiungere il traguardo prefissato. "Ma come sapete noi non ci fermiamo mai – sottolineano gli ultras nerazzurri - e quindi nel pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, trascorreremo un po’ di ore sul litorale per sensibilizzare le persone verso questa causa e per fare un’opera di informazione attraverso il volantinaggio. In molti stabilimenti balneari troverà posto un "bussolotto" finalizzato alla raccolta fondi perché in questo modo pensiamo di poter raggiungere ancora più persone". I gruppi della Curva Nord assicurano: "Altre iniziative seguiranno con il preciso obiettivo di raccogliere quanto necessario entro la terza edizione della festa che, ci auspichiamo, sarà in concomitanza con l’inaugurazione del secondo lotto del Parco. Ma anche con l’obiettivo di rendere il Parco di Mau sempre più partecipato e frequentato, così come l’abbiamo sempre sognato".