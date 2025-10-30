Una partita di duelli. Le sfide della mediana. Equilibrio in mezzo e fantasia in avanti

In tutte le squadre c’è un calciatore che possiede e controlla il barometro tattico ed emotivo sul terreno di gioco, il cervello pensante che ha il compito di mettere in pratica le idee e le indicazioni dell’allenatore. Nel Pisa questo ruolo è stato assegnato a Michel Aebischer: fin dal suo ingaggio il mediano svizzero è stato insignito di questo oneroso compito dalla dirigenza e da mister Gilardino. Analizzando l’heat map – cioè le porzioni di campo maggiormente calpestate nell’arco dei novanta minuti – scopriamo che il "coltellino svizzero" è la rappresentazione del baricentro della squadra: l’incedere del numero 20 è distribuito quasi omogeneamente tra le due aree di rigore. In media Aebischer tocca 58 volte il pallone durante una gara del Pisa e riesce a completare l’87% dei passaggi tentati.

Questa percentuale si mantiene su livelli alti anche nella metà campo avversaria: nel 78% dei casi Aebischer confeziona suggerimenti precisi per i compagni. L’azione dello svizzero è decisiva non soltanto in fase di costruzione del gioco, ma anche in interdizione: da inizio stagione sono oltre 4 le palle recuperate a partita, con il 62% dei contrasti vinti.

L’alter ego del giocatore nerazzurro, sulla sponda laziale, è Matteo Guendouzi: il centrocampista francese rispetto allo svizzero, però, ha un’attitudine più spiccata nella rifinitura della manovra. La maggiore qualità, palla al piede, dell’ex Marsiglia non si vede tanto nel numero di palloni toccati a partita (53), quanto nell’abilità di incidere nella metà campo avversaria (85% di passaggi precisi). I palloni recuperati da Guendouzi sono quasi 2,8 a partita e la percentuale dei contrasti vinti arriva al 45%. Gli altri due leader tecnici delle rispettive compagini sono Matteo Tramoni e Mattia Zaccagni. L’italo corso è ancora alla ricerca della prima gioia personale in Serie A, e ancor di più della scintilla che accenda il suo talento. Il numero 10 nerazzurro da inizio campionato ha tentato il tiro soltanto in 7 occasioni, toccando in media il pallone 21 volte a partita: nello scorso campionato questo dato aveva raggiunto la media di 39. Anche la pulizia delle giocate del "diamante" nerazzurro deve migliorare per riuscire ad accendere la luce: la precisione dei passaggi nella metà campo offensivo, per il momento, si aggira attorno al 59%.

Nella gara di Milano, però, Tramoni ha dato concreti segnali di "risveglio tecnico": sempre nel vivo del gioco, attivo e caparbio nella ricerca della migliore posizione dalla quale lanciare la manovra nerazzurra. Mattia Zaccagni invece è uno dei pochi top player rimasti a disposizione di Sarri dopo l’incredibile serie di infortuni che ha falcidiato la Lazio. Il numero 10 biancoceleste ha già realizzato 2 reti, entrambi dall’interno dell’area di rigore. L’ala della nazionale italiana in media controlla 47 palloni a partita ed è ancora alla ricerca del primo assist stagionale.

M.A.