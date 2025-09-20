Un’esposizione dei 116 anni di vita del club allestita dai volontari del Pisa 1909 Footbal Museum. La grande mostra nerazzurra

La passione nerazzurra ritorna tra le sale e le teche dei musei cittadini con un’esposizione emozionale che ripercorre la storia del Pisa Sporting Club nei suoi 116 anni di vita, allestita dai volontari del Pisa 1909 Footbal Museum, i custodi della storia e della tradizione calcistica cittadina. Si tratta di un racconto inedito, declinato attraverso i vari loghi societari che si sono succeduti. Il visitatore non solo potrà ammirare le immagini più suggestive che hanno contraddistinto la vita nerazzurra, ma anche quei cimeli che l’hanno caratterizzata nella grafica delle varie tessere, locandine, copertine di album e libri, figurine, quotidiani, match program. Lungo il percorso – allestito nei locali del Museo della Grafica dal 20 settembre al 16 novembre – si potranno ammirare anche i cimeli che l’Associazione CENTO conserva ormai da anni, o concessi dai vari sportivi e appassionati. I volontari ringraziano il direttore del Museo Alessandro Tosi, che ha fortemente promosso questa esposizione, e anche le importanti istituzioni che hanno collaborato all’iniziativa: il Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Pisa, il Comune di Pisa, la Fondazione Pisa e il Pisa Sporting Club. Gli orari di ingresso alla mostra sono i seguenti: fino al 30 settembre lunedì chiuso, da martedì a venerdì dalle 10 alle 19; sabato e domenica dalle 15 alle 20; dal 1 ottobre al 20 novembre il lunedì dalle 9 alle 13; da martedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato, domenica e 1 novembre dalle 15 alle 19. Ogni prima domenica del mese l’ingresso al Museo della Grafica, e di conseguenza alla mostra, è gratuito. Il biglietto intero costa 4 euro, il ridotto 2 euro è riservato a bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni e iscritti FAI. C’è anche il biglietto famiglia (2 adulti con minori di 18 anni) a 8 euro. L’ingresso gratuito è riservato agli studenti dell’Università di Pisa e delle Università toscane, agli studenti delle Summer Schools dell’Università di Pisa, ai dipendenti del Comune e dell’Università di Pisa, ai bambini di età inferiore a 6 anni, alle persone con disabilità e loro accompagnatore, alle guide turistiche abilitate, alle guide ambientali abilitate, agli insegnanti possessori di Edumuseicard, ai giornalisti, ai soci ICOM e ai gruppi di associazioni culturali.

M.A.