Venezia-Pisa 2-1: non basta il rigore di Valoti, i nerazzurri si fanno rimontare

Pisa, 23 ottobre 2023 – Cade in trasferta per la seconda sconfitta il Pisa di Aquilani. Dopo l’iniziale vantaggio su rigore di Valoti, Pierini trova la rete del pareggio, poi è Johnsen nella ripresa a completare la rimonta dei lagunari. Nel finale entra Gliozzi, ma i nerazzurri non trovano il pari.

PRIMO TEMPO

Prende bene il campo la squadra di Aquilani fin dai primi minuti, praticando gran possesso palla, ma rendendosi anche pericolosa. Al 3’ infatti Canestrelli pesca Barbieri che va via da solo sulla fascia, ma Bertinato lo atterra platealmente in area di rigore e l'arbitro Ghersini concede il calcio di rigore. Al 6', dopo due minuti di check var sulla posizione iniziale di Barbieri, Valoti trasforma portando in vantaggio il Pisa. Un minuto dopo Mlakar pesca ancora Valoti in contropiede, con il numero 27 che ottiene un calcio d'angolo. Al 10' risponde Pohjanpalo con un tiro da fuori area che termina a lato, dopo una lunga galoppata di Busio. Al 24' occasionissima per Esteves che si ritrova il pallone tra i piedi dopo un errore di disimpegno di Candela, ma il suo destro viene deviato da Bertinato. Al 31' però, sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva a Pierini che, con un sinistro al volo, trafigge Nicolas, rimasto pietrificato per l'improvvisa violenza del tiro. Al 39' Candela crossa in mezzo per Busio, ma il centrocampista di testa la mette alta sopra la traversa. Al 46', su punizione, Tessmann sfiora il palo alla destra di Nicolas, ma il pallone termina a lato. Al 48' Marin lascia partire un destro velenoso, ma la deviazione di Bertinato mette fine al primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa viene inserito Hermannsson al posto di Leverbe, ammonito in precedenza. Al 47′ Busio, dopo uno scambio con Pierini, invita Ellertsson, ma il suo destro sfiora il palo alla sinistra di Nicolas e termina sul fondo. Inizia la girandola delle sostituzioni con Moreo e Piccinini che rilevano due impalpabili Mlakar e Vignato. Al 66′ Lella riceve palla da Tessmann su angolo, ma il colpo di testa termina a lato. Al 74′ si fa bucare centralmente la difesa nerazzurra e Johnsen emerge in mezzo tra Hermannsson e Canestrelli trafiggendo Nicolas. Entra così Tramoni al posto di Veloso per provare l’arrembaggio finale. Negli ultimi minuti entra anche Gliozzi. Al 91′ Barbieri mette in mezzo per Piccinini, ma il suo colpo di testa sfiora il palo alla destra di Bertinato. Al 93′ Gliozzi appoggia per Piccinini e ancora il giovane nerazzurro sfiora la traversa di controbalzo. Finisce così. TABELLINO VENEZIA-PISA VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo (71′ Dembelè), Sverko; Bjarkason (62′ Lella), Busio (71′ Andersen), Tessmann, Ellertsson; Pierini (62′ Johnsen), Pohjanpalo (84′ Gytkjaer). A disp. Grandi, Purg, Dembele, Busato, Ullmann, Jajalo, Andersen, Cheryshev, Johnsen, Olivieri, Gytkjaer. All. Paolo Vanoli PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Leverbe (46′ Hermannsson), Beruatto; Barbieri, Marin, Veloso (75′ Tramoni), Esteves; Valoti (84′ Gliozzi), Vignato (62′ Piccinini), Mlakar (62′ Moreo). A disp. Loria, Campani, Tramoni, Gliozzi, Nagy, Masucci, Arena, Calabresi, Barberis. All. Alberto Aquilani. ARBITRO: Ghersini della sezione di Genova RETI: 5′ Valoti, 31′ Pierini, 74′ Johnsen AMMONITI: Bertinato, Leverbe, Barbieri, Hermannsson, Dembelè, Moreo NOTE: Recupero 3′ pt. 5′ st. Da Pisa presenti 584 tifosi