Verso Cesena. Ieri doppio allenamento con Marin di nuovo al centro

Smaltite le scorie e la rabbia dopo la sconfitta contro il Cittadella, da martedì è ripreso il lavoro del Pisa al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado verso la sfida di domenica allo stadio "Dino Manuzzi" di Cesena, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B e in programma domenica 16 febbraio con calcio d’inizio alle 17:15. Allenamenti su un terreno di gioco pesante, considerando il maltempo che in questi giorni ha colpito la città, ma che non arrestano il buon umore da parte della squadra. Nella giornata di ieri, è andata in scena una doppia seduta, con un allenamento mattutino e uno pomeridiano. Intensità e volti felici, come testimoniato dalla stessa società. Sui canali social del Pisa, infatti, sono stati pubblicati stralci di allenamento nelle storie. In uno di questi, è stato raffigurato la squadra vincente della partitella. Nicolas, capitan Caraciolo, l’ultimo arrivato Castellini, Giovanni Bonfanti, Sussi, Touré, Hojholt, Angori, Morutan, Angori, Meister (che domenica sarà chiamato ad assumersi il peso dell’attacco). Tanti i sorrisi nella formazione vincente. Un gruppo del quale era parte anche Marius Marin. Il rumeno, dopo le due giornate di squalifica in seguito al colpo rifilato a Tongya all’inizio della sfida con la Salernitana, è pronto a riprendere il proprio posto nel cuore del centrocampo nerazzurro. Un rientro dal peso specifico importantissimo per Filippo Inzaghi, considerando che nelle uniche tre partite alle quali non ha preso parte, la squadra ne ha vinta solo una (quella con il Palermo), mentre ha perso le altre due, contro la Carrarese e, ovviamente, il Cittadella.

La presenza di Marin nel cuore del gioco del Pisa ha una valenza sia tattica, considerata l’esperienza accumulata, oltre al suo dinamismo e carisma, ma anche tecnica. Al suo fianco chi giocherà? Difficile pensare a una coppia con Abildgaard (nonostante ultimamente abbia sempre risposto presente quando chiamato in causa). Più probabile un ballottaggio a due tra Piccinini e Hojholt, con il primo favorito. Attenzione anche a Solbakken: dopo l’ultimo stralcio dell’ultima gara, dove ha esordito, chissà che non possa ottenere maggior minutaggio. I nerazzurri torneranno ad allenarsi questa mattina a San Piero, e continueranno anche venerdì e sabato, prima della partenza verso la Romagna, dove nel pomeriggio di domenica scenderanno in campo. Con un Marin in più.

Lorenzo Vero