Verso juve stabia. Tutti pronti: Vignato l’unico in dubbio

Dopo il rientro alla base nella serata di domenica, ieri è già partita la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Juve Stabia. Sul prato dell’Arena arriverà la quinta forza del torneo, una delle sole quattro compagini capaci – fino a oggi – di piegare la resistenza del gruppo guidato da Pippo Inzaghi. Quella dell’andata a Castellammare fu una gara condizionata sia dalla superficie in sintetico del "Menti", sia dalla scarsa verve dei nerazzurri, surclassati sul piano della grinta dai padroni di casa. Marin e compagni hanno dimostrato di aver imparato la lezione dopo quella battuta d’arresto e sicuramente vorranno rendere pan per focaccia ai gialloblu nella gara di ritorno, nella quale potranno dire la loro anche Adrian Rus e Alexander Lind, entrambi nuovamente a disposizione dopo il turno di stop osservato a Cesena per squalifica.

L’unico calciatore attualmente in dubbio è Emanuel Vignato, fuori dalle convocazioni per la gara in Romagna e alle prese con un fastidio muscolare che dovrà essere monitorato di giorno in giorno. Tutto il gruppo quindi può concentrarsi sulle richieste di Inzaghi in vista della gara di sabato, quando servirà il Pisa concreto e reattivo visto nel primo tempo del "Manuzzi" per avere la meglio di un avversario che vola sulle ali dell’entusiasmo: con 39 punti dopo 26 turni, le "vespe" sono praticamente salve e possono dedicarsi a mente sgombra a inseguire il sogno dei playoff. Il programma degli allenamenti del Pisa prevede una seduta giornaliera nelle mattine di domani, giovedì e venerdì, tutte al centro sportivo di San Piero a Grado.

