Verso la fine delle vacanze. Il ritiro di Morgex in Val D’Aosta. Poi un’amichevole di livello

Proseguono le vacanze per i calciatori del Pisa, anche se siamo giunti oramai agli ultimi giorni. Quindi, tra mare e vacanze esotiche, è ripresa anche con maggiore intensità la preparazione durante questi giorni, come testimoniato dalle storie Instagram di alcuni calciatori (Moreo su tutti). D’altronde, è previsto per l’inizio della seconda settimana di luglio, il primo raduno della squadra, con le prime giornate dedicate ai test atletici, oltre ad avere il primo approccio anche con il nuovo staff e i nuovi innesti di mercato. In quei giorni sono previste e sperate dai tifosi novità importanti per quanto riguarda la campagna abbonamenti per la stagione in Serie A, per la quale l’attesa è altissima, con gente pronta a fare la fila per acquistare il proprio tagliando stagionale.

Dopo i primi incontri, la settimana successiva sarà il momento della partenza verso la Valle d’Aosta, il ritiro di Morgex, che ospiterà la squadra di Alberto Gilardino e i propri tifosi per due settimane, da giovedì 17 luglio a giovedì 31. In questo periodo, la squadra nerazzurra svolgerà senza dubbio dei test amichevoli, a partire dai consueti incontri con selezioni locali, aumentando sempre il livello dell’avversario.

Volontà del club sarebbe quella di disputare una gara del livello dell’amichevole contro l’Inter della scorsa stagione, magari a livello internazionale. D’altronde, da giorni gira la voce del test in Germania contro il Bayer Leverkusen il 5 agosto. Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte di nessuno dei club, anche se cresce la fiducia circa l’indiscrezione, con la prospettiva di un’amichevole di lusso per il Pisa, contro i vincitori della Bundesliga nel 2024.

Nel caso arrivassero conferme circa l’indiscrezione, i nerazzurri farebbero poi ritorno in Toscana, per preparare la prima uscita stagionale, la sfida al Cesena, in programma il 17 agosto in trasferta, sul campo del "Manuzzi".

Lorenzo Vero