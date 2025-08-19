VERSO LA SERIE A. Sfida con l’Atalanta 700 biglietti venduti

Non c’è soltanto la febbre per gli abbonamenti a imperversare in tutte le strade della città e nella vasta provincia: l’attesa per il debutto in campionato è altissima. Domenica 24 agosto, alle 20.45, lo Sporting Club sfiderà l’Atalanta: una partita attesa trentaquattro anni e un’intera generazione di supporter nerazzurri. L’imposizione della tessera del tifoso, richiesta dalla Questura lombarda e accolta dal Casms, ha rifilato una brutta mazzata al grosso dell’esodo che si stava preparando: tutti i gruppi ultras della Curva Nord "Maurizio Alberti", come anticipato con uno striscione esposto nella gara conclusiva dello scorso campionato, non cambiano mentalità e di conseguenza non prenderanno parte alla trasferta. A differenza di quanto avvenuto, però, nelle gare disputate nel torneo cadetto, la spinta del tifo pisano non si è affievolita così tanto: nonostante l’obbligo della tessera in poco meno di ventiquattro ore sono stati staccati oltre 700 tagliandi per il settore dello stadio bergamasco dedicato agli ospiti. La prevendita proseguirà sino alle 19 di sabato 23 agosto: rimangono ancora circa 600 biglietti, che possono essere acquistati sia sul sito di Vivaticket che nei punti vendita diffusi sul territorio. Il tagliando ha un costo di 24 euro per la versione intera e 20 euro per tutti gli Under 16 (più i diritti di prevendita. Non è consentito il cambio dell’utilizzatore). La limitazione della tessera del tifoso è valida però esclusivamente per il settore ospiti: questo significa che tutti i membri del gruppo "Pisani al Nord", non residenti nella provincia pisana, possono acquistare i biglietti negli altri settori dell’impianto atalantino.

M.A.