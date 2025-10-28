Verso la sfida contro i biancocelesti. Akinsanmiro e Marin, occhi sulla mediana

Per un centrocampista in rampa di lancio, capace di convincere tifosi e addetti ai lavori con le sue prestazioni nella prima parte del campionato, ce n’è un altro nell’organico nerazzurro che nelle ultime settimane ha visto ridursi lo spazio a sua disposizione. Ebenezer Akinsanmiro è per distacco la sorpresa più bella delle otto gare disputate dallo Sporting Club in Serie A: il 21enne nigeriano si è ritagliato il ruolo di titolare inamovibile nella mediana schierata da mister Alberto Gilardino, riuscendo a mettere in mostra le grandi abilità di interdizione unite a una tecnica individuale di buon livello e un’intelligenza tattica che gradualmente si sta imponendo. L’assist fornito a M’Bala Nzola in occasione del soprasso sul Milan a una manciata di minuti dal triplice fischio è un saggio di queste caratteristiche.

Nonostante fossimo nel finale di una partita combattuta pallone su pallone, Akinsanmiro ha trovato le energie per manovrare la palla, sotto pressione, nel cerchio della metà campo e servire con un’apertura di quaranta metri il compagno libero davanti alla porta rossonera. La sua è stata una gara da 47 palloni manovrati e il 90% di passaggi riusciti: in tandem con Michel Aebischer, soprattutto nella ripresa, ha costituito una diga per gli avversari e il faro del gioco nerazzurro.

Per i novanta e passa minuti disputati sul terreno di San Siro è rimasto a osservarlo e incitarlo dalla panchina un compagno che, nelle gerarchie iniziali della stagione, avrebbe dovuto essere la sua guida e invece gradualmente è stato raggiunto dalla crescita esponenziale del nigeriano: Marius Marin. Complice il ritorno a una mediana disposta su quattro elementi, il romeno non ha preso parte alla partita contro la capolista rossonera, stoppando il suo contachilometri personale a 66’ giocati tra Hellas Verona e Milan. Un impiego molto ridotto per uno dei pilastri dello Sporting Club degli ultimi sette anni, alle prese però con un periodo di forma non scintillante: contro i veneti aveva chiuso la sua gara con appena il 70% di passaggi riusciti e un solo contrasto vinto.

