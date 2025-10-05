Verso la sfida del Dall’Ara. Tra conferme e assi nella manica. Unica incognita a centrocampo

di Lorenzo Vero

Modificare il meno possibile l’equilibrio creato. Questo l’intento dichiarato da Alberto Gilardino nella conferenza stampa dell’antivigilia. Per cercare la continuità dichiarata, sia di prestazioni ma che soprattutto di risultati dopo il pareggio contro la Fiorentina nell’ultimo turno, non sono previsti grandi stravolgimenti nell’undici titolare. Il 3-5-2 oramai da tre gare ha soppiantato il 3-4-2-1 visto nelle prime uscite, questo complice due fattori. Il primo è Akisnanmiro, migliore in campo nel derby toscano. "Quello deve essere il livello standard" ha precisato Gilardino, uno sprono anche agli altri calciatori di dover incrementare e stare al passo del giovane centrocampista nigeriano, che adesso sta così facendo da "traino" per quanto riguarda l’intensità da dover mettere in campo. L’altro fattore riguarda Matteo Tramoni. Il numero 10, schierato più a ridosso dell’unica punta – che sarà nuovamente Nzola, con Meister pronto a subentrare e magari a riprendersi il gol tolto – si trova maggiormente libero di svariare nel frangente offensivo, più libero da possibili compiti difensivi. Moreo non garantisce lo stesso spunto, lo stesso estro, mentre Lorran ancora deve essere inquadrato dall’allenatore, come da lui stesso ammesso, tatticamente. "Va ancora troppo in giro in campo".

La vera incognita riguarda chi sostituirà l’infortunato Aebischer. Un ruolo delicatissimo, quello dello svizzero, fino a questo momento metronomo sempre presente in mezzo al campo. Il ballottaggio sembra essere a due, tra Hojholt e Vural, con Piccinini più indietro nelle gerarchie iniziali. Il danese, subentrato domenica scorsa, manterrebbe la posizione delle due mezzali e andrebbe a occupare il ruolo in mezzo al campo.

La scelta sul giovanissimo turco, invece, comporterebbe lo slittamento di Marin al centro, con il numero 21 che garantirebbe però maggiore guizzo tecnico e maggiore capacità di palleggio, oltre che più duelli nell’uno contro uno. Sulla fascia destra giocherà Touré, uno dei più positivi in stagione, mentre sulla corsia opposta Leris sembra al momento favorito rispetto ad Angori.

Gilardino si lascia anche qualche asso nella manica da tirare fuori a gara in corso, come Cuadrado. Tutto confermato in difesa, con il terzetto che sarà il solito: Canestrelli, capitan Caracciolo e Bonfanti. In porta, reduce dalla prima partita a rete inviolata della stagione, Adrian Semper.