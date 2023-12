VERSO PALERMO. Nuova emergenza senza Canestrelli

Un’emergenza vera e propria in uno dei reparti più a rischio della squadra. Il cartellino giallo di Simone Canestrelli in diffida porterà il calciatore a saltare la sfida di campionato contro il Palermo. Per la prima volta il giocatore più impiegato della rosa con 1440 minuti giocati in 16 presenze, conditi da una rete, salterà una partita in questa stagione. Parte quindi il toto difensori centrali, considerando il rientro in squadra di Maxime Leverbe, non al top della forma dopo il piccolo infortunio muscolare dei giorni scorsi, che lo ha costretto a rientrare in gruppo solamente a metà settimana, ma anche Antonio Caracciolo. Per quest’ultimo è stato Aquilani ad assicurare che sarà al 100% nel prossimo match, con la prospettiva di affiancare il francese, oppure Hjortur Hermannsson che ha disputato le ultime due partite. Al momento però, tra condizioni atletiche precarie e anche di rendimento, la difesa rappresenta un grosso problema. Resta fuori per infortunio infatti, fino al 2024, Arturo Calabresi, mentre Roko Jureskin è uscito ormai dai radar dopo l’operazione subita ad ottobre per ernia inguinale. Difficile in queste condizioni proporre ad esempio una difesa a tre o discostarsi da come è stato plasmato il reparto nelle ultime uscite di campionato. Nel frattempo la squadra ieri ha osservato un giorno di riposo e oggi riprenderà ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro il Palermo, la terzultima partita del 2023. Chiamata a raccolta a San Piero a Grado per provare a invertire una tendenza pericolosa per la squadra di Aquilani, sempre più in basso in classifica.

M.B.